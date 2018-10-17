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ساديو ماني مهاجم ليفربول يخضع لجراحة في اليد

السنغالي ساديو ماني مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي - أرشيفية
السنغالي ساديو ماني مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي - أرشيفية
17/10/2018

قال نادي ليفربول المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إن مهاجمه ساديو ماني خضع لجراحة في اليد بعد أن أصيب خلال مباراة لمنتخب بلاده السنغال أمام السودان هذا الأسبوع.

التفاصيل:

أصيب ماني بجروح بالغة في فوز السنغال 3-صفر على السودان في دكار يوم السبت الماضي ليغيب عن مباراة العودة في السودان التي انتهت بفوز السنغال أيضا 1-صفر يوم الثلاثاء في تصفيات كأس أمم افريقيا.

قال نادي ليفربول في بيان الأربعاء: "يؤكد ليفربول خضوع لاعبه ساديو ماني اليوم لجراحة نتيجة إصابة في يده خلال مشاركته مع السنغال… تكللت الجراحة بالنجاح وأشرف عليها أطباء النادي. وستتم متابعة عملية تعافي ماني خلال اليومين المقبلين".

إصابات أخرى في صفوف النادي:
  • بهذا انضم ماني لقائمة المصابين في ليفربول الذي سيتوجه يوم السبت لمواجهة هدرسفيلد تاون في الدوري.
  • تعرض نابي كيتا، لاعب وسط ليفربول، لإصابة عضلية على ما يبدو وخرج من الملعب في تعادل بلاده غينيا 1-1 مع رواندا يوم الثلاثاء.
  • غادر محمد صلاح في انتصار مصر 4-1 على سوازيلاند في القاهرة الجمعة الماضي مصابا في عضلات أعلى الفخذ.
  • غاب المدافع فرجيل فان ديك عن تشكيلة منتخب هولندا في التعادل 1-1 وديا أمام بلجيكا يوم الثلاثاء لأنه لا يزال يشعر بتأثير إصابة في الضلوع تعرض لها أثناء مواجهة ساوثامبتون الشهر الماضي.

ويسعى ليفربول صاحب المركز الثالث إلى مواصلة بدايته الخالية من الهزائم في الدوري هذا الموسم عندما يتوجه للقاء هدرسفيلد تاون.

ويواجه فريق المدرب يورغن كلوب منافسه الصربي رد ستار في دوري أبطال أوربا الأسبوع المقبل.

المصدر : رويترز
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