ساديو ماني مهاجم ليفربول يخضع لجراحة في اليد

قال نادي ليفربول المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إن مهاجمه ساديو ماني خضع لجراحة في اليد بعد أن أصيب خلال مباراة لمنتخب بلاده السنغال أمام السودان هذا الأسبوع.
أصيب ماني بجروح بالغة في فوز السنغال 3-صفر على السودان في دكار يوم السبت الماضي ليغيب عن مباراة العودة في السودان التي انتهت بفوز السنغال أيضا 1-صفر يوم الثلاثاء في تصفيات كأس أمم افريقيا.
قال نادي ليفربول في بيان الأربعاء: "يؤكد ليفربول خضوع لاعبه ساديو ماني اليوم لجراحة نتيجة إصابة في يده خلال مشاركته مع السنغال… تكللت الجراحة بالنجاح وأشرف عليها أطباء النادي. وستتم متابعة عملية تعافي ماني خلال اليومين المقبلين".
ويسعى ليفربول صاحب المركز الثالث إلى مواصلة بدايته الخالية من الهزائم في الدوري هذا الموسم عندما يتوجه للقاء هدرسفيلد تاون.
ويواجه فريق المدرب يورغن كلوب منافسه الصربي رد ستار في دوري أبطال أوربا الأسبوع المقبل.