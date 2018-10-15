توران يواجه عقوبة السجن 12 عاما

دانت هيئة الادعاء في تركيا أردا توران لاعب وسط فريق "باشاك شهير" بعد تورطه في شجار مع مغن شهير.

وطالبت هيئة الادعاء بسجن اللاعب المعار من برشلونة الإسباني إلى باشاك شهير بالسجن 12 عاما ونصف العام.

الاتهامات:

هيئة الادعاء اتهمت توران بالتحرش الجنسي والحيازة غير المرخصة للأسلحة والتسبب في إصابة متعمدة للمطرب بيركاي شاهين.

تقارير لوسائل الإعلام التركية ذكرت أن توران تسبب في كسر أنف المطرب الشهير بيركاي (الأربعاء) الماضي في أحد المطاعم كما طالبت هيئة الادعاء بسجن شاهين لمدة عامين.

ما الذي حدث؟

صحيفة "ماركا" الإسبانية أشارت إلى أن المشاجرة اندلعت بعد أن تغزل توران في زوجة بيركاي. ما أثار حفيظة بيركاي الذي نهض من مكانه وألقى اللوم عليه قبل أن يندلع الشجار بينهما.

الأمور تصاعدت سريعا قبل أن ينتهي الشجار بضربة قوية من توران في وجه بيركاي الذي تعرض لكسر في الأنف وتم نقله إلى المستشفى.

وفقا لتقارير صحفية فقد ذهب توران إلى المستشفى وطلب من زوجة بيركاي إطلاق النار عليه وإنهاء حياته، ولكن اللاعب نفى ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

عقوبات قاسية: