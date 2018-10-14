هازارد ومورينيو.. هل يلتقيان ثانية في ريال مدريد؟

عبر البلجيكي إيدن هازارد، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي عن تقديره للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب نادي مانشستر يونايتد، وقال إن مورينيو هو الشخص الذي يريد أن يعمل معه ثانية.
وأقر هازارد، الذي سيواجه مدربه السابق عندما يستضيف تشيلسي يونايتد في الدوري يوم السبت المقبل، بأن بداية ذلك الموسم كانت مرضية بالنسبة له، وذلك في تصريحات لصحيفة إتش إل إن البلجيكية.
تصريحات هازارد:
- خلال 12 عاما، مررت بموسم واحد سيء فقط وهي آخر ستة أشهر تحت قيادة مورينيو وكان هذا بسببي في جانب من الأمر.
- عقب التتويج باللقب، طلبنا من مورينيو الحصول على أجازات إضافية. عدت وأنا بعيد تماما عن مستواي.
- الصورة المأخوذة عن مورينيو بأنه مدرب يتسم باللجوء للدفاع بشكل بحت ليست صحيحة تماما. لا يميل للمغامرة مثل غوارديولا، لكن الموسم الذي انتهى بتتويجنا باللقب شهد تسجيلنا للكثير من الأهداف وتقديمنا لأداء مميز في الكثير من المباريات. كنا نمتلك فريقا يمكنه حصد الكثير من الألقاب.
- لم نحقق الفوز (في الموسم الأخير لمورينيو مع تشيلسي) وبدا الأمر أشبه بروتين يومي. نتدرب.. نتدرب بدون أن يكون لدينا أي شعور بالاستمتاع. كان الأفضل لجميع الأطراف إنهاء التعاون. إذا ما سئلت عن المدرب الذي أريد أن أعمل معه ثانية فإنني سأقول: مورينيو.
هازارد ومورينيو في ريال مدريد؟
- لعب المهاجم البلجيكي تحت قيادة مورينيو في ستامفورد بريدج لأكثر من عامين وكان جزءا من التشكيلة التي نالت لقب الدوري الممتاز في موسم 2014-2015.
- ومع ذلك، فان الموسم التالي شهد سلسلة من العروض السيئة وتقارير عن حدوث خلافات بين أعضاء بالتشكيلة ومورينيو الذي ترك منصبه بالتراضي بين الطرفين في ديسمبر/ كانون الاول 2015.
- بات مستقبل هازارد في تشيلسي محل تكهنات وقال هذا الأسبوع إنه ربما يجب عليه الانتقال لناد إسباني إذا أراد الفوز بجائزة الكرة الذهبية، مضيفا أن اللعب لريال مدريد يعد بمثل حلما بالنسبة له. لكنه استبعد الانتقال للريال الذي سبق وأن دربه مورينيو، في يناير/ كانون الثاني المقبل.
- الصحف الإسبانية كانت قد شنت هجوما كبيرا على مدرب ريال مدريد جولين لوبيتيغي بسبب الانهيار الذي يشهده الفريق والعقم التهديفي في المباريات الأربعة الأخيرة في الليغا ودوري أبطال أوروبا.
- تحدثت مواقع رياضية منها موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني عن إمكانية إقالة لوبيتيغي والتعاقد بسرعة مع مع أحد مدربي الفريق السابقين، وبالتالي بات مورينيو أحد المرشحين لهذه المهمة، باعتباره كان مدربا للفريق لمدة 3 مواسم بدءا من 2010 وحتى 2013، بالإضافة إلى أن مورينيو يواجه هو الآخر مشكلات في مانشستر يونايتد بسبب تراجع النتائج والعلاقة السيئة بينه وبين اللاعبين.
- يتصدر هازارد ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد سبعة أهداف حتى الآن. ويأتي تشيلسي في المركز الثاني بفارق الاهداف خلف مانشستر سيتي حامل اللقب.