هازارد ومورينيو.. هل يلتقيان ثانية في ريال مدريد؟

عبر البلجيكي إيدن هازارد، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي عن تقديره للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب نادي مانشستر يونايتد، وقال إن مورينيو هو الشخص الذي يريد أن يعمل معه ثانية.

وأقر هازارد، الذي سيواجه مدربه السابق عندما يستضيف تشيلسي يونايتد في الدوري يوم السبت المقبل، بأن بداية ذلك الموسم كانت مرضية بالنسبة له، وذلك في تصريحات لصحيفة إتش إل إن البلجيكية.

تصريحات هازارد:

خلال 12 عاما، مررت بموسم واحد سيء فقط وهي آخر ستة أشهر تحت قيادة مورينيو وكان هذا بسببي في جانب من الأمر.

عقب التتويج باللقب، طلبنا من مورينيو الحصول على أجازات إضافية. عدت وأنا بعيد تماما عن مستواي.

الصورة المأخوذة عن مورينيو بأنه مدرب يتسم باللجوء للدفاع بشكل بحت ليست صحيحة تماما. لا يميل للمغامرة مثل غوارديولا، لكن الموسم الذي انتهى بتتويجنا باللقب شهد تسجيلنا للكثير من الأهداف وتقديمنا لأداء مميز في الكثير من المباريات. كنا نمتلك فريقا يمكنه حصد الكثير من الألقاب.

لم نحقق الفوز (في الموسم الأخير لمورينيو مع تشيلسي) وبدا الأمر أشبه بروتين يومي. نتدرب.. نتدرب بدون أن يكون لدينا أي شعور بالاستمتاع. كان الأفضل لجميع الأطراف إنهاء التعاون. إذا ما سئلت عن المدرب الذي أريد أن أعمل معه ثانية فإنني سأقول: مورينيو.

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