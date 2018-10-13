مارادونا: ميسي لا يصلح قائدا وهذه هي الأسباب

هاجم النجم الأرجنتيني دييغو مارادونا مواطنه ليونيل ميسي قائلا إن مهاجم فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم ليس قائدا في الملعب ولا يجب اعتباره الأبرز في العالم.

وقال مارادونا، الذي يعتبر إلى جانب البرازيلي بيليه أحد أفضل اللاعبين على مر العصور، إن ميسي يظهر مع برشلونة بشكل مختلف تماما عن الأداء الذي يظهر به مع المنتخب الوطني.

وقال مارادونا في مقابلة مع شبكة فوكس سبورتس "لا يجب تقديس ميسي بعد الآن. إنه ميسي عندما يلعب لبرشلونة. ميسي يكون ميسي الذي نعرفه عندما يرتدي هذا القميص ويكون ميسي آخر عندما يلعب للأرجنتين".

وأضاف "إنه لاعب عظيم لكنه ليس قائدا. من غير المجدي أن تحاول أن تصنع قائدا من رجل يذهب للمرحاض 20 مرة قبل المباراة".

وكان مارادونا يشير إلى حالة التوتر الشديدة التي تصيب ميسي قبل المباريات وهو ما يدفعه للتقيؤ قبل بعض المباريات المهمة.

ويعتقد مارادونا أن حصول ميسي على راحة يعد فكرة معقولة.

واضاف "لم أتصل به حتى الآن لكن يجب ألا تقول إن هناك مستحيلا. يجب أن نخفف عنه الضغط".

وحصد ميسي، 31 عاما، كافة الألقاب الممكنة مع برشلونة ونال جائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات، لكنه يعاني لتقديم نفس الأداء المميز عندما يرتدي قميص بلاده الأرجنتين.

وخسرت الأرجنتين كافة المباريات النهائية الأربع التي خاضها ميسي معها، منها ثلاثة في كأس كوبا أمريكا وواحدة في كأس العالم 2014، كما لم يسجل في مراحل خروج المغلوب في كأس العالم وذلك خلال أربع مشاركات.

وعقب بطولة محبطة أخرى في روسيا هذا العام، فشلت فيها الأرجنتين في تجاوز دور 16، اختار ميسي الحصول على راحة من اللعب على الصعيد الدولي.

وفازت الأرجنتين الخميس الماضي على العراق 4-صفر لتمدد مسيرتها التي لم تخسر فيها إلى ثلاث مباريات عقب خروجها من كأس العالم في روسيا.

وسيخوض الفريق اختبارا صعبا الثلاثاء المقبل عندما يواجه البرازيل في الدورة الرباعية في السعودية، والتي يغيب عنها ميسي.