البث الحي
رياضة

مارادونا: ميسي لا يصلح قائدا وهذه هي الأسباب

مارادونا يحمل قميص ميسي في كأس العالم بروسيا
مارادونا يحمل قميص ميسي في كأس العالم بروسيا
13/10/2018

هاجم النجم الأرجنتيني دييغو مارادونا مواطنه ليونيل ميسي قائلا إن مهاجم فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم ليس قائدا في الملعب ولا يجب اعتباره الأبرز في العالم.

وقال مارادونا، الذي يعتبر إلى جانب البرازيلي بيليه أحد أفضل اللاعبين على مر العصور، إن ميسي يظهر مع برشلونة بشكل مختلف تماما عن الأداء الذي يظهر به مع المنتخب الوطني.

وقال مارادونا في مقابلة مع شبكة فوكس سبورتس "لا يجب تقديس ميسي بعد الآن. إنه ميسي عندما يلعب لبرشلونة. ميسي يكون ميسي الذي نعرفه عندما يرتدي هذا القميص ويكون ميسي آخر عندما يلعب للأرجنتين".

وأضاف "إنه لاعب عظيم لكنه ليس قائدا. من غير المجدي أن تحاول أن تصنع قائدا من رجل يذهب للمرحاض 20 مرة قبل المباراة".

وكان مارادونا يشير إلى حالة التوتر الشديدة التي تصيب ميسي قبل المباريات وهو ما يدفعه للتقيؤ قبل بعض المباريات المهمة.

ويعتقد مارادونا أن حصول ميسي على راحة يعد فكرة معقولة.

واضاف "لم أتصل به حتى الآن لكن يجب ألا تقول إن هناك مستحيلا. يجب أن نخفف عنه الضغط".

وحصد ميسي، 31 عاما، كافة الألقاب الممكنة مع برشلونة ونال جائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات، لكنه يعاني لتقديم نفس الأداء المميز عندما يرتدي قميص بلاده الأرجنتين.

وخسرت الأرجنتين كافة المباريات النهائية الأربع التي خاضها ميسي معها، منها ثلاثة في كأس كوبا أمريكا وواحدة في كأس العالم 2014، كما لم يسجل في مراحل خروج المغلوب في كأس العالم وذلك خلال أربع مشاركات.

وعقب بطولة محبطة أخرى في روسيا هذا العام، فشلت فيها الأرجنتين في تجاوز دور 16، اختار ميسي الحصول على راحة من اللعب على الصعيد الدولي.

وفازت الأرجنتين الخميس الماضي على العراق 4-صفر لتمدد مسيرتها التي لم تخسر فيها إلى ثلاث مباريات عقب خروجها من كأس العالم في روسيا.

وسيخوض الفريق اختبارا صعبا الثلاثاء المقبل عندما يواجه البرازيل في الدورة الرباعية في السعودية، والتي يغيب عنها ميسي.

المصدر : رويترز
المزيد من رياضة

محمد صلاح ينشر أول صورة له بعد تعافيه من كورونا

اللاعب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح (موافع التواصل)

وحيدا في المدرجات.. احتفال هستيري لبرازيلي بهدف فريقه (فيديو)

(تويتر)

لاعب يخنق منافسه في مباراة كرة قدم ودية بالأرجنتين (فيديو)

قبض دياز على رقبة لوسيرو بساعده لبضع ثوان فحاول الأخير تخليص نفسه لكنه لم يستطع حتى تدخل المزيد من اللاعبين لفصلهم (موافع التواصل)

مصر.. مرتضى منصور يهاجم أحمد موسى (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رئيس أذربيجان يقود مدرعة ويرفع العلم في المناطق المحررة (فيديو)

علييف وزوجته داخل المسجد (فيسبوك)

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)