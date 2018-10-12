شاهد: صلاح يسجل ويقود مصر للفوز 4-1 على إيسواتيني

سجل محمد صلاح هدفا رائعا وقاد منتخب مصر لفوز كبير 4-1 على ضيفه إيسواتيني (سوازيلاند سابقا) ضمن الجولة الثالثة للمجموعة العاشرة في تصفيات كأس الأمم الافريقية لكرة القدم 2019.

ووضع أحمد المحمدي مصر في المقدمة بعد سبع دقائق من البداية عندما تابع ضربة رأس من المهاجم مروان محسن ووضع الكرة بقدمه في الشباك.

وهيأ محسن فرصة لعمرو وردة عندما قفز أعلى الكرة إثر تمريرة عرضية من المحمدي ليسجل وردة أول أهدافه الدولية بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة العاشرة.

وسجل محمود حسن "تريزيغيه" الهدف الثالث في الدقيقة 29 من تمريرة من محمد النني.

ونجح صلاح في هز الشباك في الدقيقة الأخيرة من الشوط إثر ركلة ركنية أودعها مباشرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني أهدر صلاح فرصة خطيرة في الدقيقة 70 إثر تمريرة من النني لكن مهاجم ليفربول سدد في الشباك الخارجية للمرمى من مدى قريب.

ومع تراجع الأداء المصري نجح الضيوف في هز شباك الحارس محمد الشناوي عندما استخلص سيبونجينكوسي جاميدزي الكرة من البديل طارق حامد في وسط الملعب واستغل خروج الشناوي من مرماه ووضع الكرة في الشباك بتسديدة بعيدة المدى من وسط الملعب قبل النهاية بخمس دقائق.

وتعرض صلاح، هداف ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، للإصابة وغادر الملعب قبل النهاية بدقيقتين بعد إجراء المكسيكي خافيير أجيري مدرب المنتخب المصري تغييراته الثلاثة.

ويلتقي الفريقان مجددا ضمن الجولة الرابعة في سوازيلاند الثلاثاء المقبل.

وتصدرت مصر المجموعة مؤقتا بست نقاط من ثلاث مباريات متقدمة بفارق الأهداف عن تونس التي تستضيف النيجر، متذيلة الترتيب بنقطة واحدة، ضمن المجموعة ذاتها السبت، بينما تأتي إيسواتيني (سوازيلاند سابقا) في المركز الثالث بنقطة واحدة متقدمة بفارق الأهداف عن النيجر.