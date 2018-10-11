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رياضة|السعودية

شاهد: سعوديات يقبلن على دروس تعلم الملاكمة

11/10/2018

قالت سعوديات يشاركن في فصول لتعلم رياضة الملاكمة في السعودية إن فكرة أن هذه رياضة خاصة بالذكور فقط لم يعد لها وجود ولم تعد حائلا بينهن وبين ممارستها.

وتقول مدربة ملاكمة تدعى فاطمة النعيم إنه بسبب الصورة النمطية المحيطة بالمرأة التي تمارس هذه الرياضة، كانت نسبة المشاركة في فصول تعلم الملاكمة بصالة الألعاب الرياضية منخفضة للغاية في البداية، لكن المفهوم تغير تدريجيا.

وقالت مدربة الملاكمة البرازيلية جابي دلفينو إنها تستطيع أن ترى أثر التغييرات الاجتماعية التي تجري في السعودية، مضيفة أن هناك الكثير من الاختيارات المتاحة أمام النساء الآن.

وأوضحت دلفينو أنها عندما وصلت للمملكة لأول مرة قبل عامين كانت تعاني من الملل في صالة الألعاب الرياضية التي تعمل بها في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، لكن الوضع تغير الآن وأصبح هناك نحو 60 فتاة تأتين لصالة التدريب.

خلفية:
  • شهدت المملكة العربية السعودية تغييرات اجتماعية هائلة منذ صعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى منصبه.
  • كان من أبرز هذه التغييرات السماح بقيادة النساء للسيارات، بعد الحظر الذي ظل مفروضا على قيادة النساء منذ عقود، حيث كانت المملكة هي البلد الوحيد في العالم الذي يحظر قيادة المرأة.
  • أتاحت الحكومة السعودية تعليما بدنيا للفتيات العام الماضي وبدأت بترخيص نواد رياضية نسائية، وتقول إن هذا يأتي ضمن خطتها الطموحة لعام 2030 التي تشدد على ضرورة ضمان "أسلوب حياة صحي ومتوازن" للمواطنين.
المصدر : رويترز
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