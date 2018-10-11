شاهد: سعوديات يقبلن على دروس تعلم الملاكمة

قالت سعوديات يشاركن في فصول لتعلم رياضة الملاكمة في السعودية إن فكرة أن هذه رياضة خاصة بالذكور فقط لم يعد لها وجود ولم تعد حائلا بينهن وبين ممارستها.

وتقول مدربة ملاكمة تدعى فاطمة النعيم إنه بسبب الصورة النمطية المحيطة بالمرأة التي تمارس هذه الرياضة، كانت نسبة المشاركة في فصول تعلم الملاكمة بصالة الألعاب الرياضية منخفضة للغاية في البداية، لكن المفهوم تغير تدريجيا.

وقالت مدربة الملاكمة البرازيلية جابي دلفينو إنها تستطيع أن ترى أثر التغييرات الاجتماعية التي تجري في السعودية، مضيفة أن هناك الكثير من الاختيارات المتاحة أمام النساء الآن.

وأوضحت دلفينو أنها عندما وصلت للمملكة لأول مرة قبل عامين كانت تعاني من الملل في صالة الألعاب الرياضية التي تعمل بها في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، لكن الوضع تغير الآن وأصبح هناك نحو 60 فتاة تأتين لصالة التدريب.

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