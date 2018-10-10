شاهد: بوتين يلتقي نور محمدوف بعد فوزه بلقب الفنون القتالية المختلطة

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء باللاعب الروسي حبيب نورمحمدوف بعد فوزه بلقب وزن الخفيف بمنافسات اتحاد الفنون القتالية المختلطة على حساب الأيرلندي كونور مكغريغور.
جاء لقاء بوتين مع نورمحمدوف على هامش المنتدى الرياضي المنعقد بمدية أوليانوفسك الروسية. وكان بصحبة نور محمدوف والده عبدالمناب.
خلفية:
- يأتي لقاء الرئيس الروسي مع نورمحمدوف بعد أيام من فوز الأخير بلقب الوزن الخفيف في منافسات اتحاد الفنون القتالية المختلطة.
- نورمحمدوف فاز باللقب بعد تفوقه باكتساح على الأيرلندي كونور مكغريغور بحركة خنق للرأس من الخلف في الجولة الرابعة من المواجهة التي نظمت بمدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.
- اجتذبت المباراة اهتماما عالميا واسعا بعد المواجهة الساخنة بين اللاعبين في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة والذي شهد تهجم مكغريغور على نورمحمدوف بشكل اعتبره الأخير إساءة لديانته الإسلامية.
- ردا على الإساءة تعهد نورمحمدوف خلال المؤتمر الصحفي بتحطيم وجه مكغريغور.
- أعقب الانتصار حالة من الفوضى داخل وخارج الحلبة قبل تدخل عناصر الأمن ثم اعتقلت السلطات عددا من أفراد فريق نورمحمدوف بعد مشاجرة كبيرة.
- بهذا الفوز عزز نورمحمدوف رصيده إلى 27 انتصارا دون التعرض لأي هزيمة، بينما خسر مكغريغور للمرة الثانية في الفنون القتالية المختلطة.