شاهد: بوتين يلتقي نور محمدوف بعد فوزه بلقب الفنون القتالية المختلطة

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء باللاعب الروسي حبيب نورمحمدوف بعد فوزه بلقب وزن الخفيف بمنافسات اتحاد الفنون القتالية المختلطة على حساب الأيرلندي كونور مكغريغور.

جاء لقاء بوتين مع نورمحمدوف على هامش المنتدى الرياضي المنعقد بمدية أوليانوفسك الروسية. وكان بصحبة نور محمدوف والده عبدالمناب.

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