البث الحي
رياضة

رئيس برشلونة يتحدث عن إمكانية عودة "بيب غوارديولا"

المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا
المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا
1/10/2018

قال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني إن الباب سيظل دوما مفتوحا أمام "بيب غوارديولا" لاعب ومدرب الفريق السابق للعودة إلى "كامب نو".

وقال بارتوميو في مقابلة مع صحيفة تايمز:
  • قرأت قبل عدة أيام أن غوارديولا يخطط في المستقبل للعودة إلى برشلونة وربما العمل في أكاديمية النادي وهذه أنباء طيبة للنادي.
  • بيب يعرف جيدا أن باب النادي سيظل مفتوحا دوما أمامه، عندما أبلغنا برغبته في الرحيل في 2012 عرضنا عليه الإشراف على الأكاديمية لكنه فضل الخروج بسجل رائع. لم يطلب منه أي شخص في برشلونة الرحيل. يمكنه العودة في أي وقت في المستقبل. وهو يعلم ذلك جيدا.
خلفية:
  • غوارديولا قال الشهر الماضي في مقابلة تلفزيونية إنه يرغب في إنهاء مسيرته التدريبية في أكاديمية برشلونة الشهيرة.
  • غوارديولا غادر برشلونة في 2012 لتدريب بايرن ميونخ قبل أن ينضم إلى مانشستر سيتي.
  • غوارديولا فاز بالدوري الممتاز مع مانشستر سيتي الإنجليزي الموسم الماضي محققا 100 نقطة وهو رقم قياسي.
  • غوارديولا لعب لمدة 11 عاما مع برشلونة قبل أن يتولى تدريب العملاق الكتالوني في 2008 وقاد النادي لحصد 14 لقبا من بينها لقبان لدوري أبطال أوربا.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من رياضة

محمد صلاح ينشر أول صورة له بعد تعافيه من كورونا

اللاعب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح (موافع التواصل)

وحيدا في المدرجات.. احتفال هستيري لبرازيلي بهدف فريقه (فيديو)

(تويتر)

لاعب يخنق منافسه في مباراة كرة قدم ودية بالأرجنتين (فيديو)

قبض دياز على رقبة لوسيرو بساعده لبضع ثوان فحاول الأخير تخليص نفسه لكنه لم يستطع حتى تدخل المزيد من اللاعبين لفصلهم (موافع التواصل)

مصر.. مرتضى منصور يهاجم أحمد موسى (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

تركيا تحذر اليونان من إجراء مناورات عسكرية

سفينة حربية تابعة للقوات البحرية التركية (رويترز)

هدية الوداع من ترمب.. نتنياهو يعد جاسوسا إسرائيليا سابقا في أمريكا بحياة رغدة (فيديو)

نتنياهو يعد بولارد الجاسوس السابق في أمريكا بحياة رغدة (رويترز)

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم