رئيس برشلونة يتحدث عن إمكانية عودة "بيب غوارديولا"

قال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني إن الباب سيظل دوما مفتوحا أمام "بيب غوارديولا" لاعب ومدرب الفريق السابق للعودة إلى "كامب نو".

وقال بارتوميو في مقابلة مع صحيفة تايمز:

قرأت قبل عدة أيام أن غوارديولا يخطط في المستقبل للعودة إلى برشلونة وربما العمل في أكاديمية النادي وهذه أنباء طيبة للنادي.

بيب يعرف جيدا أن باب النادي سيظل مفتوحا دوما أمامه، عندما أبلغنا برغبته في الرحيل في 2012 عرضنا عليه الإشراف على الأكاديمية لكنه فضل الخروج بسجل رائع. لم يطلب منه أي شخص في برشلونة الرحيل. يمكنه العودة في أي وقت في المستقبل. وهو يعلم ذلك جيدا.

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