شاهد: لحظة انقلاب سيارة المتسابق "ناني روما" في رالي داكار

أصيب السائق الكتالوني ناني روما بإصابات في الرأس والرقبة في حادث تعرض له في نهاية المرحلة الثالثة من رالي داكار 2018، وبات من المؤكّد أن يتسبّب الحادث في انسحاب روما من السباق.

وانقلبت سيارة روما "ميني جون كوبر" قبل كيلومتر واحد قبل الانتهاء من نهاية المرحلة الثالثة على الطريق بين بيسكو وسان خوان دي ماركونا.

ورغم حادث الكبير التي تعرض له روما، إلا أنه وصل هو وزميله السائق أليكس هارو إلى خط النهاية القسم السريع بفارق 26 دقيقة فقط خلف الفائز بالمرحلة ناصر العطية.

السائق الإسباني القادم من كاتالونيا ناني روما، عاد إلى سباقات داكار من بوابة فريق "أكس-ريد ميني" هذا العام بعد الفوز برالي داكار لمرة واحدة مع تويوتا، وأنهى المرحلة الثالثة في المركز العاشر من التصنيف العام لفئة السيارات.