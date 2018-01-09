البث الحي
رياضة

شاهد: لحظة انقلاب سيارة المتسابق "ناني روما" في رالي داكار

9/1/2018

أصيب السائق الكتالوني ناني روما بإصابات في الرأس والرقبة في حادث تعرض له في نهاية المرحلة الثالثة من رالي داكار 2018، وبات من المؤكّد أن يتسبّب الحادث في انسحاب روما من السباق.

وانقلبت سيارة روما "ميني جون كوبر" قبل كيلومتر واحد قبل الانتهاء من نهاية المرحلة الثالثة على الطريق بين بيسكو وسان خوان دي ماركونا.

ورغم حادث الكبير التي تعرض له روما، إلا أنه وصل هو وزميله السائق أليكس هارو إلى خط النهاية القسم السريع بفارق 26 دقيقة فقط خلف الفائز بالمرحلة ناصر العطية.

السائق الإسباني القادم من كاتالونيا ناني روما، عاد إلى سباقات داكار من بوابة فريق "أكس-ريد ميني" هذا العام بعد الفوز برالي داكار لمرة واحدة مع تويوتا، وأنهى المرحلة الثالثة في المركز العاشر من التصنيف العام لفئة السيارات.

المصدر : رويترز + وكالات
المزيد من رياضة

الأهلي يهزم الزمالك ويحرز "أبطال إفريقيا" للمرة التاسعة (فيديو)

(الجزيرة)

"حماقة جنائية".. محامي مارادونا يثير الجدل حول ظروف الوفاة ويطالب بتحقيق

أعلنت الأرجنتين الحداد العام 3 أيام على وفاة مارادونا (رويترز)

شاهد: الأهداف المرشحة لجائزة الفيفا لأحسن هدف في 2020 (فيديو)

هدف سواريز في مايوركا (رويترز)

"ميدو جابر فين" يتصدر تويتر بعد اختفاء اللاعب المصري في ظروف غامضة

لاعب نادي كليوباترا المختفي ميدو جابر (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

"رجل الظل".. من هو العالم النووي الإيراني الذي اغتيل قرب طهران؟

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (روتيرز)