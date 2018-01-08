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شاهد: ريال مدريد يتعادل مع سيلتا فيغو 2-2 في الدوري الإسباني

7/1/2018

واصل ريال مدريد تعثره وفقد نقطتين جديدتين في الدفاع عن لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، الذي توج به الموسم الماضي، عقب تعادله 2-2 مع مضيفه سيلتا فيغو في المرحلة 18 للمسابقة.

بهذه النتيجة ظل الريال في المركز الرابع بترتيب البطولة برصيد 32 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة خلف غريمه التقليدي برشلونة المتصدر، علما بأن للفريق الملكي مباراة مؤجلة مع ليغانيس.

في المقابل، ارتفع رصيد سيلتا فيغو إلى 22 نقطة يحتل بها المركز الرابع عشر.

بادر الدنماركي دانييل فاس بالتسجيل لمصلحة سيلتا في الدقيقة 33، غير أن الفريق المضيف لم يهنأ بتقدمه طويلا، بعدما أحرز النجم الويلزي جاريث بيل هدفين للريال في الدقيقتين 36 و38.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، وأضاع إياغو اسباس ضربة جزاء لسيلتا فيغو في الدقيقة 72، لكن ماكسي غوميز أدرك التعادل لسيلتا فيغو في الدقيقة 82 لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

المصدر : الألمانية
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