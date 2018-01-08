شاهد: الأهلي يهزم الزمالك بثلاثية ويتصدر الدوري المصري

فاز الأهلي 3-صفر على الزمالك ليصعد لصدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في أول مباراة للزمالك تحت قيادة المدرب الجديد إيهاب جلال وأول لقاء بينهما على استاد القاهرة منذ 2014.

وافتتح مؤمن زكريا التسجيل للأهلي بعد ثلاث دقائق فقط من البداية بعد أن استغل وليد سليمان خطأ فادحا لدفاع الزمالك وحارس مرماه.

وأهدر الزمالك فرصة التعادل عندما أضاع باسم مرسي ركلة جزاء تصدى لها الحارس محمد الشناوي في الدقيقة 33.

وحصل التونسي علي معلول مدافع الأهلي على ركلة جزاء بعد عرقلة من الشناوي ضاعف منها عبد الله السعيد التقدم قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني انفرد وليد أزارو بالشناوي الذي انزلق ليسهل المهمة أمام المهاجم المغربي لإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 53 معوضا فرصة انفراد أضاعها قبل الاستراحة.

وفشل الزمالك في تقليص الفارق وطرد لاعبه محمد إبراهيم في الدقيقة 81 من المباراة.

بهذا الفوز يعتلي الأهلي حامل اللقب صدارة جدول الترتيب مؤقتا برصيد 39 نقطة بفارق نقطتين أمام الإسماعيلي أقرب ملاحقيه الذي يلتقي الثلاثاء مع مضيفه النصر، علما بأن الأهلي يتبقى له مباراة مؤجلة.

وهذه هي الهزيمة الخامسة للزمالك في الدوري هذا الموسم لينهي النصف الأول من المسابقة في المركز الرابع برصيد 28 نقطة وبفارق 11 نقطة عن الصدارة.