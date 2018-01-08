شاهد: أرسنال حامل اللقب يودع كأس إنجلترا أمام نوتنغهام فورست

أطاح نوتنغهام فوريست المنتمي للدرجة الأولى بضيفه أرسنال حامل اللقب من الدور الثالث في كأس الاتحاد الإنجليزي بأربعة أهداف لهدفين.

ولعب أرسنال بتشكيلة مختلفة إلى حد كبير عن التي تعادلت مع تشيلسي الأسبوع الماضي في الدوري ومع وجود المدرب أرسين فينغر في المدرجات بسبب إيقافه، وتأخر الفريق اللندني 2-1 في الشوط الأول بعد هدفين من ايريك ليكاي.

وأكد هدفان من ركلتي جزاء عن طريق بن بريرتون وكيران دويل فوز فورست الذي أقال مدربه مارك وربيرتون قبل أسبوع.

وأدرك بير مرتساكر التعادل لأرسنال في الشوط الأول وقلص داني ويلبيك الفارق إلى 3-2 قبل 12 دقيقة من النهاية لكن الفريق المنافس في الدوري الممتاز لن يعترض كثيرا على خروجه المؤلم.

وقال فينغر الذي يلعب فريقه ضد تشيلسي الأسبوع المقبل في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية الانجليزية "لعبنا ضد فريق جيد كان قويا وتحلى بالتركيز. الالتحامات كانت حاسمة. في المجمل لم نقدم أداء جيدا".

وأطلقت بعض جماهير أرسنال صيحات استهجان في نهاية المباراة بعدما شاهدت شباك فريقها تهتز أربع مرات أمام منافس يلعب في درجة أدنى للمرة الأولى في كأس الاتحاد الإنجليزي منذ عام 1908.

وهذه أول مرة أيضا يودع فيها فينغر الكأس من الدور الثالث.

وبدا سريعا خطأ قراره بالاعتماد على تشكيلة من لاعبي الصف الثاني لم تضم سوى روب هولدنج وأينزلي ميتلاند-نايلز فقط من الفريق الذي بدأ المباراة في التعادل المثير 2-2 مع تشيلسي.

ووضع ليكاي فورست في المقدمة في الدقيقة 20 بضربة رأس من مدى قريب لكن تفوق أصحاب الأرض لم يستمر سوى ثلاث دقائق إذ أدرك مرتساكر التعادل بعدما تعامل بشكل جيد مع كرة سقطت أمامه في منطقة الجزاء.

وأعاد الأمريكي ليكاي التقدم لفورست بلمسة ساحرة في نهاية الشوط الأول إذ سيطر على الكرة بصدره قبل أن يسدد مباشرة في مرمى الحارس ديفيد أوسبينا.

وأرسل الشاب بريرتون الحارس الكولومبي في الاتجاه الخاطئ من ركلة جزاء عقب مخالفة من هولدنج ضد ماتي كاش في الدقيقة 64.

وأحيا أرسنال، الذي غاب عنه اليكسيس سانشيز ومسعود أوزيل وآرون رامسي، آماله قبل 12 دقيقة على النهاية عندما استغل ويلبيك مهاجم إنجلترا خطأ من الحارس جوردان سميث ليهز الشباك.

وسقط أرمان تراوري لاعب أرسنال السابق بعد مخالفة من ماتيو ديبوشي في الدقيقة 84 ليحصل فورست على ركلة جزاء ثانية.

ونفذ دويل الركلة بنجاح وسط غضب من لاعبي أرسنال الذين اعتقدوا أنه لمس الكرة مرتين عندما انزلق أثناء التسديد من نقطة الجزاء.