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شاهد: برشلونة يهزم ليفانتي بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني

7/1/2018

أعاد برشلونة الفارق في صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إلى تسع نقاط بعدما فاز بثلاثية نظيفة على ليفانتي اليوم الأحد.

وهز ليونيل ميسي ولويس سواريز الشباك في فوز سهل على ليفانتي المتعثر بينما أضاف باولينيو الهدف الأخير في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وعاد ميسي إلى التشكيلة الأساسية بعد غيابه عن مواجهة سيلتا فيغو في كأس ملك اسبانيا يوم الخميس وافتتح التسجيل في مباراته 400 في الدوري بعد 12 دقيقة بتسديدة مباشرة بعد تمريرة بالرأس من جوردي البا.

وأحرز سواريز هدفه الخامس في أربع مباريات بعدما سيطر على تمريرة عرضية من سيرغي روبرتو قبل أن يسد في سقف المرمى في الدقيقة 38.

وتراجع برشلونة قليلا في الشوط الثاني لكن البرازيلي الدولي باولينيو اختتم الأهداف في الوقت المحتسب بدل الضائع من مدى قريب وهو هدفه السابع في الدوري ليصبح أكثر لاعبي الوسط تسجيلا للأهداف في دوري الدرجة الأولى.

ويتقدم برشلونة بتسع نقاط على اتليتيكو مدريد أقرب منافسيه وبفارق 17 نقطة عن ريال مدريد حامل اللقب.

بتلك النتيجة، عزز برشلونة، الذي خاض مباراته الأولى في المسابقة خلال العام الجديد، صدارته للبطولة، بعدما رفع رصيده إلى 48 نقطة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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