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حارس مرمى يحصل على بيتزا مجانية لعام بعد تعادل فريقه

كريس نيل حارس مرمى فليتوود تاون،
كريس نيل حارس مرمى فليتوود تاون،
7/1/2018

حصل كريس نيل حارس مرمى فليتوود تاون، الذي يلعب في الدرجة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، على بيتزا مجانية لمدة عام بعد تألقه أمام ليستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وانتهت المباراة التي جرت ضمن منافسات الدور الثالث للبطولة بالتعادل بدون أهداف.

وتعهد أحد رعاة الفريق بتقديم فطائر بيتزا مجانية لشهر كامل عن كل سبع دقائق ونصف يحافظ فيها الحارس على شباكه خالية من الأهداف.

وبعد أن حافظ نيل على نظافة شباكه طوال المباراة استحق الحصول على فطائر بيتزا مجانية لعام كامل.

ويحتل فليتوود المركز الثاني عشر في ترتيب فرق الدرجة الثالثة.

واعتبر نيل العرض- الهدية بمثابة الحافز الإضافي لتقديم أداء جيد في المباراة.

لكن مدرب الفريق قال إنه سوف يراقب حارس مرماه عن كثب في الأشهر المقبلة للتأكد من أن التهام البيتزا بإفراط لن يؤدي إلى زيادة نسبة الدهون في جسمه وتراجع مستواه.

المصدر : أسوشيتد برس
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