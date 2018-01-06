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برشلونة يعلن ضم البرازيلي كوتينيو من ليفربول

فيليبي كوتينيو
فيليبي كوتينيو
6/1/2018

أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو من نادي ليفربول الإنجليزي في صفقة قالت تقارير إن قيمتها أكثر من 160 مليون يورو، أي أكثر من 190 مليون دولار.

وقال برشلونة إن اللاعب "سيوقع عقدا حتى نهاية الموسم إضافة إلى خمسة مواسم أخرى مع وجود شرط جزائي قيمته 400 مليون يورو".

وغاب كوتينيو، 25 عاما، عن تشكيلة ليفربول التي انتقلت إلى دبي لمعسكر شتوي كما ظهر مؤخرا في دعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية، وقالت الشركة في إعلان عبر موقعها على الانترنت "فيليب كوتينيو مستعد للتوهج في كامب نو" ثم حذفته بعد وقت قصير.

وارتبط كوتينيو بالانتقال إلى برشلونة الصيف الماضي لكن الصفقة لم تتم رغم تقديم متصدر دوري الدرجة الأولى الاسباني حاليا للعديد من العروض لتعويض انتقال مواطنه نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة بلغت 222 مليون يورو.

وقالت تقارير إن ليفربول كان يطلب الحصول على 200 مليون دولار للتخلي عن كوتينيو.

وغاب كوتينيو عن المباريات الأولى هذا الموسم بداعي الإصابة ثم عاد ليسجل سبعة أهداف وصنع ستة في 14 مباراة بالدوري.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن قيمة الصفقة ستوزع بين 120 مليون يورو كبدل انتقال، و40 مليون يورو كحوافز ومكافآت، ما سيجعل من كوتينيو ثالث أغلى لاعب في تاريخ اللعبة.

المصدر : وكالات
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