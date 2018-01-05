مصر تهيمن على جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في 2017

سيطرت مصر على جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عام 2017 بعد فوز منتخبها بجائزة أفضل منتخب وطني، ومدربها هيكتور كوبر بجائزة أفضل مدرب، وتوج مهاجمها محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب.

وتفوقت مصر على الكاميرون ونيجيريا بفضل تأهلها إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا لأول مرة منذ 1990، والوصول إلى نهائي كأس الأمم الافريقية في الغابون مطلع العام الماضي.

وبلغ منتخب مصر الملقب بالفراعنة نهائيات كأس العالم هذا العام وذلك في ثالث ظهور له في النهائيات والأول منذ نسخة إيطاليا قبل 27 عاما.

كما تأهلت مصر، تحت قيادة مدربها الأرجنتيني هيكتور كوبر، الذي نال جائزة أفضل مدرب في افريقيا لعام 2017، لنهائيات كأس الأمم الأفريقية مطلع العام الماضي وذلك عقب الغياب عن ثلاث نسخ متتالية من البطولة.

واستطاعت مصر، بطلة أفريقيا سبع مرات، بلوغ النهائي لتخسر أمام الكاميرون التي توجت باللقب للمرة الخامسة والأولى منذ عام 2002.

وتعهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة عقب تسلمه الجائزة بالظهور بشكل مشرف في كأس العالم في روسيا.

وتشارك مصر ضمن المجموعة الأولى إلى جوار روسيا صاحبة الأرض والضيافة وأوروغواي والسعودية.

كما توج الأرجنتيني كوبر نجاحاته مع مصر وفاز بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا 2017.

وجاء تتويج كوبر، 62 عاما، بعد قيادته مصر إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 1990 واحتلال المركز الثاني في نهائيات كأس الأمم الافريقية العام الماضي في الغابون.

وتفوق المدرب المخضرم على المغربي الحسين عموتة، مدرب الوداد البيضاوي، الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا في نسختها الأخيرة.

كما تفوق كوبر على الألماني جيرنوت رور، مدرب نيجيريا، الذي قاد الفريق لنهائيات كأس العالم 2018 بعد مشوار رائع دون هزيمة في التصفيات.

وقال كوبر عقب تسلمه الجائزة: "أشكر مصر واللاعبين ومحمد صلاح على هذه الجائزة".

وسبق لكوبر قيادة أندية بلنسية الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي.

وكلل المصري محمد صلاح عاما استثنائيا له ولمنتخب بلاده بفوزه بجائزة أفضل لاعب أفريقي لكرة القدم في 2017 متفوقا على السنغالي ساديو ماني زميله في ليفربول والغابوني بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم بروسيا دورتموند.

وجاء فوز صلاح، 25 عاما، بعد تألقه مع أنديته ومع منتخب بلاده.

وأحرز صلاح عشرة أهداف مع روما الإيطالي الموسم الماضي خلال 20 مباراة في كافة المسابقات وصنع تسعة أهداف، كما تألق بقوة مع ليفربول وسجل 23 هدفا في 29 مباراة وصنع ثمانية أهداف.

وتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي لفترة قبل أن يتراجع بفارق هدف واحد عن هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير الذي سجل 18 هدفا في 21 مباراة مقابل 17 لصلاح.

وعلى صعيد المنتخب المصري قاد صلاح الفريق الملقب بالفراعنة إلى نهائي كأس الأمم الافريقية مطلع العام الماضي في الجابون قبل الخسارة 2-1 أمام الكاميرون وذلك بعد غياب عن النهائيات لثلاث بطولات متتالية.

كما سجل خمسة بين ثمانية أهداف للمنتخب المصري في خمس مباريات شارك فيها خلال التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم أبرزها هدف من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع في مرمى الكونغو في أكتوبر تشرين الأول الماضي صعد بالفريق إلى نهائيات روسيا.

وفاز نادي الوداد البيضاوي المغربي بجائزة أفضل ناد في القارة السمراء بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا إثر فوزه على الأهلي المصري في النهائي.

ونافس الوداد، النادي الأهلي المصري، ومازيمبي الكونغولي الفائز بالكونفيدرالية.