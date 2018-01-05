شاهد: عُمان تتوج بلقب خليجي 23 بالفوز على الإمارات

توجت سلطنة عُمان بلقب كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23) بعد فوزها 5-4 على الإمارات في ركلات الترجيح في نهائي البطولة باستاد جابر الدولي في الكويت اليوم الجمعة.

وهذا اللقب الثاني في تاريخ سلطنة عُمان، وثأرت من خسارتها في الجولة الأولى بالمجموعة الأولى 1-صفر أمام الإمارات بهدف من ركلة جزاء لعلي مبخوت.

كما ثأرت عُمان من خسارتها بالنتيجة ذاتها أمام الإمارات التي حققت لقبها الأول (خليجي 18) على حسابها في المباراة النهائية.

وأهدر اللاعب الإماراتي عمر عبد الرحمن(عموري) لاعب وسط العين ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي كانت كفيلة بتتويج الإمارات بلقبها الثالث في بطولات الخليج لكن فايز الرشيدي حارس عُمان تصدى لها ببراعة.

وعاد الرشيدي ليتألق مجددا وينقذ ركلة الترجيح الأخيرة التي انبرى لها عموري بينما سجل محسن جوهر الركلة الأخيرة ليقود عُمان للقب الثاني في تاريخها.