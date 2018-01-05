المصري محمد صلاح يقتنص جائزة أفضل لاعب أفريقي في 2017

كلل المصري محمد صلاح عاما استثنائيا له ولمنتخب بلاده بفوزه بجائزة أفضل لاعب أفريقي لكرة القدم في 2017.

وتفوق صلاح بهذه النتيجة على السنغالي ساديو ماني، زميله في ليفربول، والجابوني بيير إيمريك أوباميانغ، مهاجم بروسيا دورتموند، في الحفل الذي نظم في العاصمة الغانية أكرا الخميس.

وبات صلاح (25 عاما) ثاني مصري يتوج بهذه الجائزة بعد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي الحائز على الكرة الذهبية من مجلة "فرانس فوتبول" عام 1983، والتي كانت تقدم الجائزة حينها وحتى عام 1994، قبل أن يتولى الاتحاد الافريقي هذه المهمة.

لكن صلاح أصبح أول مصري يحصل على الجائزة التي يقدمها الاتحاد القاري لأفضل لاعب ليخلف الجزائري رياض محرز المتوج العام الماضي.

وجاء فوز صلاح عن جدارة سواء على صعيد الإنجازات الشخصية أو مع الأندية أو منتخب بلاده.

وأحرز صلاح 10 أهداف مع روما الإيطالي الموسم الماضي خلال 20 مباراة في كافة المسابقة، وصنع 9 أهداف، بينما تألق بشدة مع ليفربول وسجل 23 هدفا في 29 مباراة وصنع 8 أهداف.

وتصدر صلاح، لاعب المقاولون العرب السابق، قائمة هدافي الدوري الإنجليزي لفترة طويلة قبل أن يتراجع بفارق هدف واحد عن هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير الذي سجل 18 هدفا في 21 مباراة مقابل 17 لصلاح.

وعلى صعيد المنتخب المصري قاد صلاح الفريق الملقب بالفراعنة إلى نهائي كأس الأمم الافريقية مطلع العام الماضي في الغابون قبل الخسارة 2-1 أمام الكاميرون وذلك بعد غياب عن النهائيات لثلاث بطولات متتالية.

كما سجل صلاح خمسة بين ثمانية أهداف للمنتخب المصري في خمس مباريات شارك فيها خلال التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم أبرزها هدف من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع في مرمى الكونغو في أكتوبر/تشرين الأول الماضي صعد بالفريق إلى نهائيات روسيا.