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شاهد: تعادل تشيلسي وأرسنال بهدفين في مباراة مثيرة

3/1/2018

تعادل تشيلسي حامل اللقب مع جاره اللندني أرسنال 2-2 الأربعاء في المرحلة 22 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم في مباراة حماسية.

وارتفع رصيد تشيلسي إلى 47 نقطة في المركز الثالث، في حين رفع أرسنال رصيده إلى 39 نقطة في المركز السادس.

بادر جاك ويلشير بالتسجيل لمصلحة أرسنال في الدقيقة 63، قبل أن يتعادل إيدين هازارد لتشيلسي في الدقيقة 67 من ركلة جزاء.

وأضاف ماركوس ألونسو الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 84، غير أن هيكتور بيليرين أحرز هدف التعادل القاتل لأرسنال في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ولم تشهد المباراة مرحلة جس النبض، حيث سنحت أول فرصة في اللقاء لمصلحة أرسنال في الدقيقة السابعة، عندما نفذ أليكسيس سانشيز ركلة حرة مباشرة، لكنها اصطدمت في الحائط البشري، لتخرج إلى ركلة ركنية لم تسفر عن شيء.

أتيحت أول فرصة لتشيلسي في الدقيقة 11، حينما تلقى إيدين هازارد تمريرة أمامية، ليسدد من داخل منطقة الجزاء، لكن الكرة اصطدمت في الدفاع لتخرج إلى ركلة ركنية لم تستغل. 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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