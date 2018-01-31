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أرسنال يضم أوباميانغ في صفقة قياسية للنادي

المهاجم الغابوني بيير-إيمريك أوباميانغ
المهاجم الغابوني بيير-إيمريك أوباميانغ
31/1/2018

أعلن أرسنال اليوم الأربعاء تعاقده مع المهاجم بيير-إيمريك أوباميانغ من بروسيا دورتموند بعقد طويل الأمد في صفقة قياسية للنادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وذكرت تقارير اعلامية بريطانية أن قيمة الصفقة بلغت حوالي 56 مليون جنيه إسترليني (79.2 مليون دولار) لتجتاز قيمة أعلى صفقة سابقة للنادي عندما ضم المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت من أولمبيك ليون في بداية الموسم مقابل 46.5 مليون جنيه إسترليني.

وسيلتقي أوباميانغ مرة أخرى مع زميله السابق في دورتموند هنريخ مخيتاريان بعد انضمام لاعب وسط منتخب أرمينيا لأرسنال قادما من مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي عقب انتقال أليكسيس سانشيز مهاجم تشيلي للجهة المقابلة.

وسجل أوباميانغ مهاجم الغابون 98 هدفا في 144 مباراة بالدوري الألماني كما ساعد ناديه على هز الشباك 172 مرة خلال 213 مباراة في كل المسابقات.

وقال أوباميانغ لموقع أرسنال على الانترنت "أنا سعيد بوجودي هنا في هذا الفريق الرائع".

وأضاف "أعتقد أن النادي يمتلك تاريخا كبيرا وضم لاعبين مثل تييري هنري لذا فهو نموذج لنا كمهاجمين… كان سريعا ويسجل العديد من الأهداف. يجب أن أعمل لأكون مثله".

ويتصدر أوباميانغ أيضا قائمة هدافي منتخب الغابون على مدار تاريخه برصيد 23 هدفا في 56 مباراة واختير كأفضل لاعب كرة قدم أفريقي في 2015.

وقال مايكل تسورك مدير دورتموند الرياضي "بعيدا عن النتائج المتواضعة في الأسابيع القليلة الماضية يمكننا أن نتذكر التاريخ الناجح لبيير-إيمريك أوباميانغ مع دورتموند في أربع سنوات".

ووافق دورتموند على رحيل أوباميانغ بعدما اقترب من التوصل لاتفاق للحصول على خدمات ميشي باتشواي مهاجم تشيلسي على سبيل الإعارة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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