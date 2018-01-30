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رياضة|تركيا

ناد تركي يعقد أول صفقة انتقال بعملة "بتكوين"

هارون أوسطا سبور وقع عقدا مع عمر فاروق كيروغلو (22 عاما) مقابل بتكوين بقيمة 2000 ليرة
هارون أوسطا سبور وقع عقدا مع عمر فاروق كيروغلو (22 عاما) مقابل بتكوين بقيمة 2000 ليرة
30/1/2018

قالت قناة (سي إن إن ترك) التلفزيونية (الثلاثاء) إن ناديا تركيا لكرة القدم أكمل أول صفقة انتقال في تاريخ البلاد باستخدام عملة بتكوين الرقمية.

وأضافت أن هارون أوسطا سبور، وهو ناد محلي في دوري الهواة، وقع عقدا مع عمر فاروق كيروغلو (22 عاما) مقابل بتكوين بقيمة 2000 ليرة (531.70دولار) إضافة إلى 2500 ليرة نقدا.

وأعلن خلدون شهيد رئيس النادي أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها لناد رياضي في تركيا وحول العالم.

وقال "فعلنا هذا لنصنع لأنفسنا اسما في البلاد والعالم… نحن فخورون بهذا".

وأخذت بتكوين مسارا شديد التقلب في الأشهر القليلة الماضية.

فبعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق قرب 20 ألف دولار في السابع عشر من ديسمبر كانون الأول على منصة بورصة بيتستامب التي مقرها لوكسمبورج، هوت العملة الرقمية الأشهر في العالم بأكثر من 50 % على مدى الشهر التالي لتصل إلى أقل من عشرة آلاف دولار.

لكنها استقرت منذ ذلك الحين قرب 11 ألف دولار.

وحذرت الحكومة التركية من استخدام العملات الرقمية قائلة إنها تنطوي على مخاطر لأنه لا توجد أسس قانونية لمثل هذه الصفقات.

واتفقت دول ومشروعو الاتحاد الأوربي الشهر الماضي على فرض قيود أكثر صرامة على منصات تداول البتكوين وغيرها من العملات الافتراضية، في مسعى لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ونقلت القناة التلفزيونية عن كيروغو قوله "هذا شيء جديد لي وللعالم… كما قال رئيس مجلس إدارة النادي، إننا نفعل شيء جديدا. أنا منفتح على الأشياء الجديدة".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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