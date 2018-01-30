شاهد: برشلونة يمدد عقد مدافعه بيكيه حتى 2022

مدد نادي برشلونة، متصدر دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم، عقد مدافعه الإسباني جيرار بيكيه حتى 2022 ليضمن استمراره مع الفريق حتى تجاوزه 35 عاما.

وقال بيكيه، الذي سيكون قضى 14 عاما مع الفريق مع نهاية عقده: "أنا سعيد باحتفالي بتمديد عقدي، لأن هذا منزلي ومنذ عودتي إلى الفريق وأنا أرغب في ختام مسيرتي هنا".

وبدأ بيكيه مسيرته في صفوف ناشئي برشلونة قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد في 2004، لكنه عاد إلى نو كامب بعد ذلك بأربع سنوات، وشارك منذ ذلك الوقت في أكثر من 250 مباراة في الدوري.

وقال جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، في مؤتمر صحفي: "هذا يوم استثنائي. جيرار بيكيه يملك خبرة كبيرة، وهو مشجع لبرشلونة منذ مولده، ودعونا نتمنى أن يستمر في حصد الألقاب. المفاوضات كانت سهلة للغاية".

وأشار بيكيه في تصريحات لموقع النادي الرسمي على الانترنت إلى أنه لم يفكر في الرحيل عن الفريق.

وقال: "أرى نفسي بقميص برشلونة فقط. لو لم أمدد تعاقدي مع الفريق كنت سأتوقف عن اللعب لأنني ألعب كرة القدم فقط لأنني مع برشلونة".

وفاز بيكيه مع برشلونة بثلاثة ألقاب في دوري الأبطال، وستة في الدوري، بالإضافة إلى كأس ملك إسبانيا خمس مرات، وكأس السوبر الأوربية في مناسبتين وكأس العالم للأندية ثلاث مرات.