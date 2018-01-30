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رياضة|الجزائر

إيقاف لاعب في الدوري الجزائري 5 مباريات لبصقه على المنافس

30/1/2018

عاقبت لجنة الانضباط التابعة لرابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، اللاعب يحيى لاباني، مدافع نادي اتحاد بلعباس 5 مباريات وتغريمه 500 دولار.

جاء ذلك على خلفية حصول اللاعب على بطاقة حمراء جراء بصقه على اللاعب المنافس، خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام ضيفه شباب قسنطينة المتصدر 1-2، السبت الماضي، ضمن المرحلة الـ18 من مسابقة الدوري. 

وجرى إيقاف عبد النور بلخير، لاعب شباب قسنطينة، مباراتين وتغريمه 300 دولار، إثر تعرضه للطرد هو الآخر في نفس المباراة.  كما تم تغريم شباب قسنطينة 600 دولار، لاستخدام مشجعيه للألعاب النارية.

وأقرت اللجنة، عقوبة خوض مباراة دون حضور الجمهور بحق كل من اتحاد البليدة وشبيبة القبائل، مع تغريم كل منهما ألفي دولار، بسبب رمي جماهيرهما المقذوفات إلى الملعب. وتم فرض غرامة مالية بقيمة 400 دولار، على أندية اتحاد البليدة، واتحاد بسكرة، ومولودية وهران، بسبب السلوك السيئ للاعبيه .

وعاقبت اللجنة، الياس بوحنيش، لاعب اتحاد البليدة، بالإيقاف مباراتين مع تغريمه 200 دولار. في حين أصدرت عقوبة الإيقاف مباراة واحدة إضافة إلى 300 دولار غرامة، بحق قاسم مهدي لاعب اتحاد البليدة، وزين الدين مكاوي لاعب مولودية وهران، أما إسلام شهرور من نادي بارادو، وملال بن عمار، من اتحاد الحراش، فأوقف كل منهما مباراة واحدة. 

المصدر : الألمانية
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