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رياضة|مصر

الزمالك المصري يقيل مدربه يوفوفيتش قبل القمة أمام الأهلي

مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك المصري
مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك المصري
3/1/2018

‬‬أعلن نادي الزمالك المصري عبر موقعه على الانترنت إقالة المدرب نيبوشا يوفوفيتش بعد الخسارة 1-صفر من طلائع الجيش في مباراة مؤجلة بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وتأتي الهزيمة الرابعة للزمالك في الدوري هذا الموسم قبل مباراة القمة ضد الغريم التقليدي الأهلي يوم الاثنين المقبل.

وفاز الزمالك ثماني مرات فقط في 16 مباراة في الدوري هذا الموسم ويحتل المركز الرابع حاليا بفارق تسع نقاط خلف الإسماعيلي المتصدر.

وتولى يوفوفيتش، القادم من الجبل الأسود، قيادة الزمالك في أغسطس آب الماضي بعد تجربة مع الفيصلي الأردني ليصبح المدرب رقم 12 في عهد رئيس النادي مرتضى منصور.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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