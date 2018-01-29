شاهد: نابولي يستعيد صدارة الدوري بثلاثية في شباك بولونيا

استعاد نابولي سريعا صدارة الدوري الإيطالي بعد فوزه على ضيفه بولونيا بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من الدوري الإيطالي.

افتتح التسجيل لبولونيا رودريغو بالاسيو في الدقيقة الأولى.

وأدرك نابولي التعادل في الدقيقة الخامسة، بعد أن سجل ابراهيما مباي بالخطأ في مرماه.

ومنح دريس ميرتنس التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة السابعة والثلاثين من علامة الجزاء.

وعاد نفس اللاعب ليسجل ثالث أهداف الفريق الجنوبي في الدقيقة التاسعة والخمسين.

وبهذه النتيجة استعاد نابولي صدارة الدوري رافعا رصيده إلى سبع وخمسين نقطة.