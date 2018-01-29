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بيكيه يرفض الاعتذار عن تعليقات ضد اسبانيول

جيرار بيكيه مدافع برشلونة
جيرار بيكيه مدافع برشلونة
29/1/2018

قال جيرار بيكيه مدافع برشلونة إنه لا يأسف لتعليقات سخر خلالها من غريمه اسبانيول بعد إقصائه من كأس ملك اسبانيا لكرة القدم الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك قبل تجدد المواجهة بينهما في الدوري يوم الأحد القادم.

وفاز برشلونة 2-صفر على اسبانيول في ملعب كامب نو يوم الخميس الماضي ليتأهل للدور قبل النهائي في كأس الملك بفوزه 2-1 في مجموع المباراتين ووصف بيكي، في تعليقات لوسائل اعلام عقب المباراة، الفريق الزائر بانه "اسبانيول القادم من كورنيا".

وكان المدافع يشير إلى مكان ملعب اسبانيول على مشارف منطقة كورنيا والذي انتقل اسبانيول إليه في 2009 بعدما كان يخوض مبارياته على الملعب الأولمبي في برشلونة.

وتقدم اسبانيول بشكوى رسمية بشأن تعليقات بيكيه وتحقق لجنة مكافحة العنف في الاتحاد الإسباني لكرة القدم في الواقعة.

لكن بيكيه هون من شأن القضية خلال حديثه إلى صحفيين عقب توقيعه على عقد جديد مع برشلونة سيبقيه حتى عام 2022.

وقال "لا أشعر بالأسف لهذه التعليقات. لا أعتقد ان هذا هو اليوم المناسب للحديث عنها. يوم الأحد المقبل سنواجههم وخلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة سأمنحكم العناوين الساخنة التي ترغبون فيها".

وتابع "لا أقصد الإساءة إلى أي شخص. كل ما ذكرته حقيقة. اسبانيول يلعب في كورنيا".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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