البث الحي
رياضة

شاهد: كافاني يتصدر هدافي سان جيرمان عبر التاريخ ونيمار يسجل ثنائية

28/1/2018

انفرد إدينسون كافاني بصدارة هدافي باريس سان جيرمان عبر التاريخ وتوج نيمار عودته من الإصابة بثنائية في الفوز الكبير 4-صفر على ضيفه مونبلييه.

وبذلك يوسع فريق العاصمة صدارته لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه.

وسجل المهاجم القادم من أوروجواي، المنضم للفريق في 2013، هدفا في الدقيقة 11 إثر تمريرة عرضية من أدريان رابيو ليتفوق على السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بعد تسجيل هدفه 157 في 229 مباراة في كل المسابقات مع سان جيرمان.

وسجل نيمار، الذي غاب عن آخر ثلاث مباريات للإصابة، هدفا في كل شوط وهز أنخيل دي ماريا الشباك أيضا ليرتفع رصيد سان جيرمان إلى 59 نقطة في 23 مباراة.

وسينتقل أولمبيك ليون صاحب المركز الثاني برصيد 48 نقطة لمواجهة بوردو بينما يستضيف أولمبيك مرسيليا ثالث الترتيب منافسه موناكو الذي يليه في الترتيب اليوم الأحد.

ودخل مونبلييه المباراة على ملعب بارك دي برينس وهو يفاخر بأفضل دفاع في الدوري يث سكن شباكه 15 هدفا فقط في 22 مباراة لكن رباعي الدفاع لم يصمد أمام مهاجمي أصحاب الأرض.

وتفوق كافاني على أهداف إبراهيموفيتش البالغ عددها 156 مع سان جيرمان بتسديدة من مدى قريب قبل أن يضاعف نيمار النتيجة من ركلة جزاء بعد لمس الكرة يد بيدرو مينديز داخل منطقة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق.

وهنأ الحكم فرانك شنايدر كافاني على رقمه القياسي لكنه أنذره بعد خلع قميصه للاحتفال بالهدف.

وأضاف دي ماريا الهدف الثالث بعد تمريرة عرضية من توماس مونييه قبل 20 دقيقة على النهاية ليواصل سان جيرمان الضغط على ضيفه.

وأحرز نيمار الهدف الأخير بركبته إثر تمريرة عرضية من كافاني قبل النهاية بثماني دقائق.

وقال نيمار الذي أكد أن المدرب أوناي إيمري اختاره لتنفيذ ركلات الجزاء "جئت إلى هنا لكتابة التاريخ وتقديم أفضل ما لدي وتسجيل الكثير من الأهداف".

وأضاف "المدرب اختارني لتنفيذ ركلات الجزاء ولا مشكلة في ذلك".

وسجل سان جيرمان حتى الآن 72 هدفا في الدوري الفرنسي أي أكثر من أي فريق في بطولات الدوري الخمس الكبرى.

المصدر : رويترز
المزيد من رياضة

الأهلي يهزم الزمالك ويحرز "أبطال إفريقيا" للمرة التاسعة (فيديو)

جماهير الأهلي المصري تحتفل باللقب الأفريقي التاسع (روتيرز)

"حماقة جنائية".. محامي مارادونا يثير الجدل حول ظروف الوفاة ويطالب بتحقيق

أعلنت الأرجنتين الحداد العام 3 أيام على وفاة مارادونا (رويترز)

شاهد: الأهداف المرشحة لجائزة الفيفا لأحسن هدف في 2020 (فيديو)

هدف سواريز في مايوركا (رويترز)

"ميدو جابر فين" يتصدر تويتر بعد اختفاء اللاعب المصري في ظروف غامضة

لاعب نادي كليوباترا المختفي ميدو جابر (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض.. لكن بشرط

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)