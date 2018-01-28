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شاهد: دورتموند يتعادل مع فرايبورغ ومهاجمه أوباميانج يثير استياء الجمهور

27/1/2018

تعادل بوروسيا دورتموند السبت مع ضيفه فرايبورغ بهدفين لكل منهما ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغ) ليواصل نزيف النقاط للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة.

وخلال المباراة ظهر النجم الغابوني الدولي بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم دورتموند بشكل باهت للغاية.

وعاد أوباميانج للعب مع دورتموند بعدما غاب عن مباراتي الفريق الماضيتين بالمسابقة، في ظل تكهنات بانتقاله إلى صفوف أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

لم يشارك أوباميانج مع دورتموند في لقائه مع فولفسبورغ في وقت سابق من الشهر الجاري كعقوبة له على غيابه عن إحدى اجتماعات الفريق، ليواصل الغياب مجددا أمام هيرتا برلين، بسبب فقدانه للتركيز حسبما أعلن النادي الألماني.

انضم هداف بوندسليغا في الموسم الماضي لقائمة دورتموند الأساسية السبت بعد ظهوره بشكل جيد في التدريبات طوال الأسبوع الماضي، لكنه لم يقدم العرض المنتظر منه في اللقاء، ما أصاب جماهير الفريق بالإحباط.     

ووضعت جماهير دورتموند لافتة كبيرة خلال اللقاء كتبت عليها "لا يوجد لاعب أكبر من النادي". 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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