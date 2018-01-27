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شاهد: سان جيرمان يحلق في الصدارة برباعية في مونبلييه

27/1/2018

انفرد إدينسون كافاني بصدارة هدافي باريس سان جيرمان عبر التاريخ وتوج نيمار عودته من الإصابة بثنائية في الفوز برباعية على مونبلييه.

ووسع فريق العاصمة صدارته لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه (السبت).

وسجل المهاجم القادم من أوروجواي، المنضم للفريق في 2013، هدفا في الدقيقة 11 إثر تمريرة عرضية من أدريان رابيو ليتفوق على السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بعد تسجيل هدفه 157 في 229 مباراة في كل المسابقات مع سان جيرمان.

وسجل نيمار، الذي غاب عن اخر ثلاث مباريات للإصابة، هدفا في كل شوط وهز أنخيل دي ماريا الشباك أيضا ليرتفع رصيد سان جيرمان إلى 59 نقطة في 23 مباراة.

ودخل مونبلييه المباراة على ملعب بارك دي برينس وهو يفاخر بأفضل دفاع في الدوري حيث سكن شباكه 15 هدفا فقط في 22 مباراة لكن رباعي الدفاع لم يصمد أمام مهاجمي أصحاب الأرض.

وتفوق كافاني على أهداف إبراهيموفيتش البالغ عددها 156 مع سان جيرمان بتسديدة من مدى قريب قبل أن يضاعف نيمار النتيجة من ركلة جزاء بعد لمس الكرة يد بيدرو مينديز داخل منطقة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق.

وهنأ الحكم فرانك شنايدر كافاني على رقمه القياسي لكنه أنذره بعد خلع قميصه للاحتفال بالهدف.

وأضاف دي ماريا الهدف الثالث بعد تمريرة عرضية من توماس مونييه قبل 20 دقيقة على النهاية ليواصل سان جيرمان الضغط على ضيفه.

وأحرز نيمار الهدف الأخير بركبته إثر تمريرة عرضية من كافاني قبل النهاية بثماني دقائق.

وسجل سان جيرمان حتى الآن 72 هدفا أي أكثر من أي فريق في البطولات المحلية الخمس الكبرى.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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