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شاهد: البايرن يفاجئ هوفنهايم بخماسية ويعزز صدارته للدوري الألماني

27/1/2018

واصل بايرن ميونخ إحكام قبضته على صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، بعدما حقق انتصاره السابع على التوالي في البطولة، عقب فوزه الكبير 5 / 2 على ضيفه هوفنهايم اليوم السبت

ارتفع رصيد بايرن الساعي للاحتفاظ باللقب للموسم السادس على التوالي، إلى 50 نقطة في الصدارة، في حين تجمد رصيد هوفنهايم، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار للمباراة الرابعة على التوالي في المسابقة، عند 27 نقطة في المركز التاسع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

بادر هوفنهايم بالتسجيل مبكرا في الدقيقة الثالثة عن طريق مارك أوث،  بعدما تابع ركلة جزاء أهدرها زميله سيرج جنابري، الذي عزز تقدم الضيوف عقب تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 12.سرعان ما امتص بايرن صدمة الهدفين المبكرين، حيث قلص نجمه البولندي روبرت ليفاندوفيسكي الفارق، بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 21، قبل أن يدرك المدافع المخضرم جيروم بواتينج التعادل في الدقيقة25.

حافظ بايرن على انتفاضته في المباراة، بعدما أضاف كينجسلي كومان الهدف الثالث في الدقيقة 63، فيما تكفل النجم التشيلي أرتورو فيدال بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 66.

اختتم (البديل) ساندرو فاجنر مهرجان الأهداف، بتسجيله الهدف الخامس  لبايرن في الدقيقة 90، ليواصل بايرن حفاظه على سجله خاليا من الهزائم  على ملعبه (أليانز أرينا) للمباراة العاشرة على التوالي في بوندسليغا هذا الموسم.

 

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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