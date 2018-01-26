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مورينيو يمدد عقده مع مانشستر يونايتد حتى 2020

البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد
البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد
25/1/2018

قال نادي مانشستر يونايتد اليوم الخميس إن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدد تعاقده مع الفريق حتى 2020 مع بند يسمح بالاستمرار لعام اخر إضافي.

وانضم مورينيو، 54 عاما، إلى يونايتد في بداية الموسم الماضي خلفا للمدرب الهولندي لويس فان جال وقادهم للفوز بكأس الرابطة والدوري الأوروبي في أول مواسمه مع الفريق.

وكان عقد مورينيو الأصلي ينتهي في 2019.

وقال المدرب البرتغالي في بيان بموقع النادي على الانترنت "يشرفني قيادة يونايتد. أحب مجموعة اللاعبين الحالية وانا سعيد بالوجود معا لثلاث سنوات اضافية على الأقل".

وأشاد إد ودورد نائب الرئيس التنفيذي ليونايتد بمورينيو بسبب "اخلاصه واحترافيته" ومساعدة النادي على تنفيذ خططه بدمج اللاعبين الشبان.

ويحتل يونايتد المركز الثاني في الدوري بفارق 12 نقطة عن غريمه مانشستر سيتي المتصدر. ولا يزال مانشستر ينافس في دوري الابطال وكأس الاتحاد الإنجليزي.

المصدر : رويترز
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