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إيقاف سيميوني ثلاث مباريات في كأس الملك بعد طرده أمام اشبيلية

دييغو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد
دييغو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد
26/1/2018

أوقف الاتحاد الإسباني لكرة القدم دييغو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد 3 مباريات بعد طرده خلال خسارة فريقه 3-1 أمام اشبيلية في إياب دور الثمانية لكأس الملك لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وطُرد سيميوني في الدقيقة 82 من المباراة على ملعب اشبيلية، الذي فاز 5-2 في مجموع المباراتين ليتأهل لقبل النهائي، بعدما صفق للحكم خوان مارتينيز مونويرا ساخرا.

ورغم ذلك يمكن للمدرب الأرجنتيني قيادة فريقه خلال مباريات الدوري حيث سيخضع للإيقاف في مباريات الكأس الموسم المقبل.

وقال بيان على موقع الاتحاد الاسباني على الإنترنت إنه تم إيقاف سيميوني مباراة واحدة نظرا لطرده بسبب حصوله على إنذارين والمباراتين الأخريين لانتهاكه المادة 117 التي تشير إلى عدم احترام الحكام أو السلطات الرياضية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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