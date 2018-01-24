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صور: كأس العالم تصل إلى سريلانكا في بداية جولتها الدولية

كأس العالم بسريلانكا في بداية جولتها الدولية
كأس العالم بسريلانكا في بداية جولتها الدولية
24/1/2018

وصل (كأس العالم) لكرة القدم إلى سريلانكا لأول مرة في مستهل جولة ستقطعها، أهم جائزة كروية في العالم، عبر 54 دولة وتسبق انطلاق النهائيات التي ستقام في روسيا عام 2018.

ووصلت الجائزة في وقت متأخر من مسار أمس الثلاثاء وتم تقديمها بواسطة الرئيس مايثريبالا سيريسينا ورئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ في حدثين منفصلين بمشاركة كريستيان كاريمبو لاعب منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم 1998.

وقال وزير الرياضة السريلانكي داياسيري جاياسيكارا خلال تجمع تم فيه وضع الجائزة أمام الجمهور العام "من دواعي الفخر أن يتم اختيارنا لنصبح أول دولة في الجولة العالمية التي ستقوم بها جائزة كأس العالم".

ومن المقرر أن تنتقل الجائزة إلى ماليه عاصمة جزر المالديف في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

المصدر : رويترز
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