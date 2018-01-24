تعرف على نتائج قرعة "دوري الأمم الأوربية"

أسفرت قرعة النسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوربية لكرة القدم عن وقوع المنتخب الألماني في مواجهة نظيريه الفرنسي والهولندي بالمجموعة الأولى في دوري القسم الأول.

ويمثل هذا دعما لبطولة يقول منتقدون إنها معقدة للغاية وستضيف المزيد من الضغط على جدول المباريات والبطولات المشحون أساسا إضافة إلى أنها توفر مسارا إضافيا للتأهل للبطولات الكبرى.

وذكر الاتحاد الأوربي للعبة، الذي يبدو قلقا من فقدان كرة القدم على مستوى المنتخبات لشعبيتها في مواجهة منافسات الأندية، أن دوري الأمم سيوفر للمنتخبات الكبيرة المزيد من المباريات الرسمية أمام بعضها البعض.

وسيلعب الثلاثة ضمن المجموعة الأولى بالمستوى الأول وهو الأعلى بين أربعة مستويات للبطولة، التي ستقام بالإضافة إلى التصفيات المعتادة لبطولة أوربا.

وستواجه إيطاليا، التي فشلت في التأهل لنهائيات كأس العالم هذا العام، البرتغال بطلة أوربا وبولندا ضمن المجموعة الثالثة في المستوى الأول بينما ستلعب إسبانيا مع إنجلترا وكرواتيا ضمن المجموعة الرابعة.

وستلعب بلجيكا مع سويسرا وأيسلندا ضمن المجموعة الثانية والتي تعد الأسهل ضمن هذا المستوى.

وسيضم دوري الأمم الأوربية كافة المنتخبات الـ 55 في أوربا وسيتم تقسيمهم إلى أربعة مستويات يضم كل مستوى أربع مجموعات.

وضمن المستوى الأول، سيتأهل متصدر كل مجموعة للدور قبل النهائي، بينما تهبط الفرق الأربعة متذيلة ترتيب المجموعات للمستوى الثاني.

وفي بقية المستويات، سيصعد متصدرو المجموعات الأربع للمستوى الأعلى وستهبط الفرق متذيلة ترتيب المجموعات للمستوى الأدنى.

كما ستوفر البطولة بابا خلفيا لبطولة أوربا 2020 حيث سينال منتخب واحد من كل مستوى مكانا في النهائيات التي ستقام بعد عامين.

وستضمن هذه الآلية بلوغ أحد منتخبات المستوى الرابع مثل جورجيا وأذربيجان وجزر الفارو ومالطا بطولة أوربا 2020.

وسيشهد المستوى الثاني مواجهة بين الجارتين جمهورية التشيك وسلوفاكيا في المجموعة الأولى. وستلعب أيرلندا أمام الدنمارك ضمن المجموعة الرابعة والتي ستضم ويلز أيضا.

وستقام مباريات دور المجموعات ستقام في الفترة من سبتمبر/ أيلول إلى نوفمبر/ تشرين الثاني فيما ستقام فعاليات الأدوار النهائية للبطولة في يونيو/ حزيران من العام التالي.

وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:

دوري القسم الأول:

المجموعة الأولى: ألمانيا- فرنسا- هولندا.

المجموعة الثانية: بلجيكا- سويسرا- أيسلندا.

المجموعة الثالثة: البرتغال- إيطاليا- بولندا.

المجموعة الرابعة: إسبانيا- إنجلترا- كرواتيا.

دوري القسم الثاني:

المجموعة الأولى: سلوفاكيا- أوكرانيا- جمهورية التشيك.

المجموعة الثانية: روسيا- السويد- تركيا.

المجموعة الثالثة: النمسا- البوسنة والهرسك- أيرلندا الشمالية.

المجموعة الرابعة: ويلز- أيرلندا- الدنمارك.

دوري القسم الثالث:

المجموعة الأولى: اسكتلندا- ألبانيا- إسرائيل.

المجموعة الثانية: المجر- النرويج- فنلندا- استونيا.

المجموعة الثالثة: سلوفينيا- اليونان- بلغاريا- قبرص.

المجموعة الرابعة: رومانيا- صربيا- مونتنغرو (الجبل الأسود)- ليتوانيا.

دوري القسم الرابع:

المجموعة الأولى: جورجيا- لاتفيا- كازاخستان- أندورا.

المجموعة الثانية: بيلاروسيا (روسيا البيضاء)- لوكسمبورغ- مولدوفا- سان مارينو.

المجموعة الثالثة: أذربيجان- جزر فارو- مالطة- كوسوفو.

المجموعة الرابعة: مقدونيا- أرمينيا- ليختنشتاين- جبل طارق.