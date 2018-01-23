شاهد: سوانزي متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي يصعق ليفربول بهدف

تجرع ليفربول صاحب المركز الرابع هزيمة مفاجئة 1-صفر أمام سوانزي سيتي متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واستبسل سوانزي ليخطف نقاط المباراة الثلاث بهدف المدافع ألفي ماوسون في الدقيقة 40 من المباراة التي أقيمت على ملعب ليبرتي.

وتقدم سوانزي بهدف مفاجئ قبل نهاية الشوط الأول عندما أبعد فيرجيل فان ديك، المنتقل من ساوثامبتون مقابل نحو 75 مليون إسترليني، نحو 104 ملايين دولار، كرة من داخل منطقة الجزاء لكن ماوسون اقتنص الكرة ليسدد في شباك ليفربول ويحرز هدفه السادس في الدوري.

وأهدر فان ديك، في أول مشاركة له في الدوري منذ انتقاله، فرصة من ضربة رأس إثر ركلة ركنية في الشوط الأول.

وأطلق المصري محمد صلاح تسديدة علت العارضة بعد تمريرة من المدافع الهولندي بعد مرور نصف ساعة من البداية.

وضغط ليفربول بشدة في الشوط الثاني وهيمن على المباراة تماما وأرسل روبرتو فيرمينو ضربة رأس رائعة قبل النهاية لترتد من القائم لكن سوانزي نجح في الصمود ليحقق فوزه الخامس فقط في الموسم.