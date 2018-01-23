سانشيز ينتقل إلى يونايتد ومخيتاريان ينتقل إلى أرسنال

أعلن ناديا مانشستر يونايتد وأرسنال تعاقد الأول مع المهاجم التشيلي اليكسيس سانشيز من أرسنال في صفقة انتقل بموجبها لاعب الوسط هنريخ مخيتاريان إلى النادي اللندني.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن سانشيز، الذي سيرتدي القميص الشهير رقم سبعة، انضم للنادي في عقد مدته أربع سنوات ونصف بينما أعلن أرسنال أن قائد منتخب أرمينيا مخيتاريان، الذي أكمل عامه 29 الأحد، وقع عقدا طويل الأمد مع النادي.

وانضم سانشيز، 29 عاما، الذي كان عقده ينتهي مع أرسنال بنهاية الموسم الحالي، إلى يونايتد بعد انسحاب غريمه مانشستر سيتي المتصدر من سباق التعاقد مع الدولي التشيلي.

وقال سانشيز "السعادة لا تسعني بالانضمام إلى أكبر ناد في العالم. فرصة اللعب في هذا الملعب التاريخي (أولد ترافورد) والعمل مع جوزيه مورينيو شيء لا يمكن رفضه".

وكان بإمكان سانشيز أن ينضم في صفقة انتقال حر إلى أي ناد يريد بعد انتهاء عقده خلال نحو أربعة شهور لكن بعد إحجام سيتي عن إتمام الصفقة لأسباب مالية حث مورينيو ناديه على ضمه.

وقال مورينيو "أليكسيس أحد أفضل المهاجمين في العالم وسيكمل مجموعتنا من المهاجمين الشبان والموهوبين".

وسجل الدولي التشيلي 80 هدفا في 166 مباراة منذ انضمامه للنادي اللندني مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، أكثر من 49 مليون دولار، في يوليو/ تموز 2014 وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي عامي 2015 و2017.

أما الأرميني مخيتاريان فانضم إلى أرسنال بعد 18 شهرا قضاها في يونايتد شارك خلالها في 39 مباراة لكنه سجل خمسة أهداف فقط.

وقال مخيتاريان "أنا سعيد للغاية بإنهاء هذه الصفقة وسعيد أيضا للوجود هنا. حلمي أصبح حقيقة بالانضمام إلى أرسنال لأني دائما كنت أحلم باللعب في هذا النادي".

وكان مخيتاريان عنصرا أساسيا في تشكيلة يونايتد في بداية هذا الموسم لكنه ابتعد عن خيارات مورينيو وبدأ مباراة واحدة في اخر 13 مباراة في الدوري.

وانضم إلى يونايتد بعقد مدته أربع سنوات في يوليو تموز 2016 دون الكشف عن التفاصيل المالية قادما من بروسيا دورتموند الألماني حيث كان أحد أفضل لاعبي الوسط المهاجمين في أوروبا.

وقبل انضمامه إلى دورتموند في 2013 قضى مخيتاريان أربع سنوات في دونيتسك بأوكرانيا حيث لعب في ميتالورج قبل أن ينضم إلى شاختار الذي ساعده على الفوز بثنائية الدوري والكأس في ثلاثة مواسم متتالية بين عامي 2011 و2013.

وواصل تألقه ليصبح أبرز لاعبي أرمينيا والهداف التاريخي للمنتخب برصيد 25 هدفا في 70 مباراة.