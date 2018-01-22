شاهد: لحظة إصابة رونالدو أثناء إحرازه هدفا في مرمى ديبورتيفو

اضطرت الإصابة كريستيانو رونالدو، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، إلى مغادرة الملعب بعدما سجل هدفين من بين 7 أهداف أحرزها فريقه في مرمى ديبورتيفو لاكورونيا (الأحد).

ولم يستطع رونالدو إكمال المباراة، وغادر الملعب والدماء تغطي وجهه بسبب تدخل من فابيان شار مدافع ديبورتيفو الذي لمست قدمه رأس المهاجم البرتغالي وهو في طريقه لتسجيل هدفه الثاني.

واستعاد ريال مدريد المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني بعدما حقق فوزا ساحقا 7-1 على ديبورتيفو لاكورونيا المتعثر.

وخسر حامل اللقب مرتين في آخر ثلاث مباريات في الدوري وبدأ المباراة بشكل سيء أمام ديبورتيفو المهدد بالهبوط عندما وضع أدريان لوبيز مهاجم اتليتيكو مدريد السابق الفريق الزائر في المقدمة على عكس سير اللعب في الدقيقة 23.

لكن ريال المترنح رد بقوة ليحقق فوزه الأكبر هذا الموسم بجميع المسابقات بفضل هدفين من جاريث بيل وناتشو فرنانديز وأيضا رونالدو وهدف واحد من تسديدة بعيدة المدى من لوكا مودريتش.

وبهذا تخطى ريال مدريد منافسه فياريال إلى المركز الرابع برصيد 35 نقطة لكنه ما زال بعيدا للغاية عن برشلونة المتصدر الذي يملك 51 نقطة.