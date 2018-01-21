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شاهد: مولر وليفاندوفسكي يقودان بايرن لعبور بريمن وتوسيع صدارته

21/1/2018

أحرز روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر هدفين لكل منهما ليقودا بايرن ميونيخ للفوز 4-2 على فيردر بريمن (الأحد).

وبهذا الفوز وسع البايرن الفارق في صدارة دوري الدرجة الأولى الالماني لكرة القدم مع أقرب المطاردين إلى 16 نقطة.

ووضع ليفاندوفسكي، الذي غاب عن المباراة الماضية بسبب إصابة في الركبة، بايرن في المقدمة 2-1 بضربة رأس قوية في الدقيقة 63.

ثم أضاف هدفا اخر في الدقيقة 76 بضربة رأس أيضا عقب أدراك بريمن التعادل بهدف من نيكلاس زوله بالخطأ في مرماه.

وفي الشوط الأول ألغى مولر مهاجم المانيا تقدم بريمن عبر جيروم جوندورف ثم ترك بصمته الأخيرة على أهداف بايرن قبل ست دقائق من النهاية.

ورفع ليفاندوفسكي رصيده إلى 17 هدفا في الدوري هذا الموسم وجمع بايرن 47 نقطة ويأتي باير ليفركوزن الذي انتصر 4-1 على مستضيفه هوفنهايم أمس السبت في المركز الثاني برصيد 31 نقطة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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