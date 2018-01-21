شاهد: فوز ساحق لريال مدريد بسباعية على ديبورتيفو

هز كريستيانو رونالدو الشباك مرتين ليحقق ريال مدريد فوزا ساحقا 7-1 على ديبورتيفو لاكورونيا المتعثر اليوم الأحد في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم ليستعيد المركز الرابع.

وخسر حامل اللقب مرتين في آخر ثلاث مباريات في الدوري وبدأ المباراة بشكل سيء أمام ديبورتيفو المهدد بالهبوط عندما وضع أدريان لوبيز مهاجم اتليتيكو مدريد السابق الفريق الزائر في المقدمة على عكس سير اللعب في الدقيقة 23.

لكن ريال المترنح رد بقوة ليحقق فوزه الأكبر هذا الموسم بجميع المسابقات بفضل هدفين من جاريث بيل وناتشو فرنانديز وأيضا رونالدو وهدف واحد من تسديدة بعيدة المدى من لوكا مودريتش.

ولم يستطع رونالدو إكمال اللعب بعدما ترك الملعب والدماء تغطي وجهه بسبب تدخل من فابيان شار مدافع ديبورتيفو الذي لمست قدمه رأس المهاجم البرتغالي وهو في طريقه لتسجيل هدفه الثاني ليتقاسم صدارة هدافي الفريق في الدوري مع بيل ولدى كل منهما ستة أهداف.

وتخطى ريال مدريد منافسه فياريال إلى المركز الرابع برصيد 35 نقطة لكنه ما زال بعيدا للغاية عن برشلونة المتصدر الذي يملك 51 نقطة ويمكنه الابتعاد بفارق 11 نقطة عن اتليتيكو أقرب منافسيه لو انتصر على ريال بيتيس في وقت لاحق اليوم.