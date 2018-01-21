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شاهد: ثلاثية أجويرو تعيد مانشستر سيتي إلى طريق الانتصارات

20/1/2018

سجل سيرجيو أجويرو ثلاثة أهداف ليعيد مانشستر سيتي المتصدر إلى طريق الانتصارات عن طريق الفوز 3-1 على ضيفه نيوكاسل يونايتد (السبت).

ولمس المهاجم الأرجنتيني تمريرة عرضية من كيفن دي بروين ليسجل الهدف الأول في الدقيقة 34 قبل أن يضيف هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 64 بعد ارتكاب خطأ ضد رحيم سترلينج.

وقلص جاكوب ميرفي الفارق لنيوكاسل بعد أربع دقائق وكان إديرسون حارس سيتي أن يهدي الفريق الزائر هدف التعادل لكنه تعافى ليمنع محمد ديامي من التسجيل.

وتوغل ليروي ساني داخل المنطقة ببراعة قبل سبع دقائق من نهاية الوقت الأصلي وأرسل كرة أرضية قابلها أجويرو إلى هدف ليضمن فوز سيتي بعد الخسارة أمام ليفربول في الجولة الماضية.

وأعاد سيتي فارق 12 نقطة مع جاره مانشستر يونايتد الذي قلص الفارق في وقت سابق لتسع نقاط.

وبقي نيوكاسل في المركز 15.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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