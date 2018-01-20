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شاهد: مانشستر يونايتد يحقق فوزا صعبا على بيرنلي بهدف

20/1/2018

واصل مانشستر يونايتد مطاردة متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما أحرز أنطوني مارسيال هدفا ليمنحه فوزا صعبا على مستضيفه بيرنلي.

وسدد مارسيال بقوة كرة اصطدمت بأسفل العارضة إلى داخل المرمى في الدقيقة 54 بعد مجهود مذهل من روميلو لوكاكو الذي حافظ على الكرة رغم تدخلين قبل أن يرسل تمريرة عرضية إلى اللاعب الفرنسي.

وكافح بيرنلي، الذي تراجع للمركز الثامن بعد الهزيمة، من أجل إدراك التعادل وسدد الأيسلندي يوهان بيرغ غودموندسون كرة في العارضة من ركلة حرة.

وقال فيل جونز مدافع يونايتد "كانت معركة وهذا ما تتعرض له عندما تأتي إلى ترف مور. الأمر يتعلق بالشخصية وأظهرنا ذلك بقوة".

وأشار جوزيه مورينيو مدرب يونايتد إلى أنه "يعتقد" أن أليكسيس سانشيز مهاجم أرسنال سيكمل انتقاله إلى أولد ترافورد.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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