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شاهد: تشيلسي يحقق فوزا عريضا على برايتون برباعية نظيفة

20/1/2018

أحرز إيدن هازارد هدفين ليقود تشيلسي للفوز بأربعة أهداف على مضيفه برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (السبت).

وتقدم تشيلسي مبكرا في أول ست دقائق عن طريق هازارد والبرازيلي ويليان.

وكان برايتون قريبا من تقليص الفارق لكن إطار المرمى منعه من التسجيل كما تألق الحارس ويلي كاباييرو، الذي دخل التشكيلة الأساسية لتشيلسي في الدوري لأول مرة في ظل إصابة تيبو كورتوا، كما رفض الحكم جوناثان موس مطالبات أصحاب الأرض باحتساب ركلتي جزاء.

ومع تقدم برايتون للهجوم أضاف تشيلسي الهدف الثالث قبل 13 دقيقة من النهاية.

وأضاف فيكتور موزيس الهدف الرابع بعد تمريرة رائعة من البديل تشارلي موزوندا ليضع اللاعب النيجيري الكرة في المرمى قبل النهاية بدقيقة واحدة.

وأصبح تشيلسي بذلك في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول رابع الترتيب الذي سيلعب مع سوانزي سيتي الإثنين المقبل.

بينما بقي برايتون بالمركز 16 بعدما انتصر مرة واحدة في آخر 13 مباراة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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