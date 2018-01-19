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التونسي البنزرتي مدربا للوداد البيضاوي المغربي

صورة أرشيفية لفوزي البنزرتي
صورة أرشيفية لفوزي البنزرتي
19/1/2018

أعلن نادي الوداد البيضاوي حامل لقب دوري أبطال افريقيا لكرة القدم والدوري المغربي للمحترفين تعاقده مع التونسي فوزي البنزرتي خلفا للمغربي الحسين عموتة.

ونقلت وكالة رويترز عن سعيد الناصري، رئيس النادي، قوله: "وقعنا عقدا مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي بعد أن فحصنا عدة سير ذاتية للعديد مِن المدربين".

وأوضح الناصري أن "العقد يمتد لمدة عام ونصف وهدفنا المنافسة على كافة الألقاب بداية بكأس السوبر الافريقي يوم 24 فبراير القادم بجانب دوري أبطال إفريقيا والدوري المحلي".

وأضاف: "سيتم حسم باقي أعضاء الجهاز الفني خلال الساعات المقبلة خاصة أنه تمت إقالة جميع الجهاز المساعد السابق".

وانفصل الوداد في وقت سابق من الشهر الحالي عن مدربه السابق الحسين عموتة الذي قاده للتتويج بدوري أبطال افريقيا والدوري المحلي الموسم الماضي.

وساءت نتائج الوداد منذ تغلبه على الأهلي المصري في نهائي دوري الأبطال حيث خسر في مباراتيه في كأس العالم للأندية أمام باتشوكا المكسيكي وأوراوا ريد دياموندز الياباني وتراجعت عروضه في الدوري المحلي.

وسبق للبنزرتي (68 عاما) تدريب الجار الرجاء البيضاوي الذي بلغ معه نهائي كأس العالم للأندية عام 2013 لكنه رحل بعد خسارة اللقب المحلي في آخر جولة لصالح المغرب التطواني في العام التالي.

وقاد البنزرتي الترجي للقب بطولة الأندية العربية التي أقيمت في مصر في أغسطس/آب الماضي.

المصدر : رويترز
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