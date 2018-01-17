يونايتد يحقق أعلى دخل بين أندية أوربا متفوقا على عملاقي إسبانيا

حقق مانشستر يونايتد أعلى دخل لأي ناد أوربي في السنة المالية الأخيرة بعدما ساعدته زيادة قدرها 32% على اجتياز عملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة.

ووفقا للتقرير السنوي للاتحاد الأوربي لكرة القدم، والذي نشر الثلاثاء، فإن مجموع إيرادات ما يزيد على 700 ناد في الدرجة الأولى في أوربا بلغ 18.5 مليار يورو (22.7 مليار دولار) في 2016 مقابل 16.9 مليار في العام السابق و2.8 مليار في 1996.

لكن التقرير أقر بأن ما يقرب من نصف هذه الإيرادات – 9.1 مليار يورو – حققها 30 ناديا فقط وأن الفجوة تتسع بين أندية الصفوة والبقية.

وساعدت عائدات البث التلفزيوني في الدوري الإنجليزي الممتاز على أن ينال ناد في وسط الترتيب مثل بورنموث نفس ما جناه إنترناسيونالي بطل أوربا ثلاث مرات.

وبلغت إيرادات يونايتد 689 مليون يورو في 2016 مقابل 521 مليون يورو في 2015 وفقا للتقرير.

وجاء بعد يونايتد في قائمة الإيرادات برشلونة وريال مدريد (وحقق كل منهما 620 مليون يورو) ثم بايرن ميونيخ (592 مليون يورو) وباريس سان جيرمان (542 مليون يورو) ومانشستر سيتي (533 مليون يورو).

وكانت أرباح التشغيل في يونايتد التي بلغت 232 مليون يورو هي الأعلى أيضا تلاه ريال مدريد وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ وأرسنال ومانشستر سيتي.

ويملك يونايتد في المقابل أكبر صافي دين وبلغ 561 مليون يورو يليه بنفيكا وإنترناسيونالي ويوفنتوس وليفربول.

وأكد التقرير أن الدوري الإنجليزي الممتاز يتمتع بأكبر إيرادات في أوربا، ويبلغ متوسط النادي الواحد 244.4 مليون يورو.

وجاء خلفه الدوري الألماني بمتوسط 149.6 مليون يورو لكل ناد ثم الدوري الإسباني بمتوسط 126.3 مليون يورو والإيطالي (100.2 مليون يورو).

وتراجع متوسط الإيرادات بشكل ضخم في باقي المسابقات حتى في الدول الكبرى في كرة القدم مثل هولندا (26.7 مليون يورو) والبرتغال (20.3 مليون يورو).

وبلغ متوسط إيرادات أندية اليونان 8.9 مليون يورو بينما كانت الأرقام أقل في دول أوربا الشرقية وبلغت خمسة ملايين يورو في المجر و4.4 مليون يورو في جمهورية التشيك و1.5 مليون يورو في سلوفينيا.

وفي قائمة أعلى 20 ناديا من حيث إيرادات البث التلفزيوني المحلي كان هناك 16 ناديا إنجليزيا وتصدر مانشستر يونايتد القائمة برصيد 146 مليون يورو متفوقا على العملاقين ريال مدريد وبرشلونة.

وينال بورنموث 99 مليون يورو وهو نفس ما يحصل عليه إنترناسيونالي الذي يعد بجانب يوفنتوس الممثلين الوحيدين للدوري الايطالي في أول 20 ناديا.

وأكد التقرير أن إجمالي الإنفاق على الانتقالات وصل إلى رقم قياسي بلغ حوالي 5.6 مليار يورو في أوربا خلال صيف 2017 بما في ذلك ست من أغلى 20 صفقة في التاريخ.

وكان أرسنال أكثر الأندية حصولا على إيرادات من المشجعين. وقال الاتحاد الأوربي لكرة القدم إن عائد أرسنال البالغ 97.8 مليون يورو لكل مشجع هو الأعلى في أوربا يليه تشيلسي وريال مدريد وليفربول وبايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد وبرشلونة وغلطة سراي ومانشستر سيتي ووست هام يونايتد.

وقال ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوربي لكرة القدم: "مرة أخرى نحن لا نستطيع أن نساعد لكننا نذكر بأن استقطاب إيرادات الأعمال التجارية وحقوق الرعاية يزداد بوتيرة سريعة بين أندية القمة والبقية".

وأضاف: "باعتبارنا الجهة التي تحمي اللعبة، يجب على الاتحاد الأوربي لكرة القدم أن يضمن استمرار التنافسية حتى مع زيادة الفجوات المالية بسبب العولمة والتغيير التكنولوجي".

وقال سيفتون بيري، المحلل في الاتحاد الأوربي لكرة القدم، إن "عددا محدودا فقط من الأندية بوسعها أن تستغل بشكل كامل الفرص التجارية الضخمة المتاحة في السوق العالمية".