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شاهد: المنتخب التونسي يعقد معسكرا تدريبيا في الدوحة

16/1/2018

واصل المنتخب التونسي لكرة القدم، الاثنين، استعداداته لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2018 في معسكره التدريبي في العاصمة القطرية الدوحة.

ويستمر تدريب المنتخب التونسي في معسكره بالمدينة الرياضية (أسباير) في الدوحة لمدة أسبوعين ويأتي في إطار الاستعدادات لمونديال روسيا لعام 2018.

واستضافت الدوحة خلال الأسابيع الماضية أيضا المعسكر التدريبي لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني.

وكان "نسور قرطاج" أول منتخب أفريقي يفوز بمباراة في نهائيات كأس العالم عندما تغلب على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدف في مونديال 1978.

وبعد غياب دام لعشرين عامًا، عاد المنتخب ليشارك في بطولتي 1998 و2006 لكنه فشل في تخطي دور المجموعات.

ولم يتجرع المنتخب طعم الهزيمة في تصفيات أفريقيا للمونديال في مجموعته التي ضمت جمهورية الكونغو وليبيا وغينيا.

وانتقى المدرب، نبيل معلول، تشكيلة من ستة وعشرين لاعبًا للمشاركة في المعسكر التدريبي لكنه يتوقع أن ينضم إلى المنتخب شهر مارس/آذار المقبل لاعبان أو ثلاثة يحملون جنسيات مزدوجة وذلك في حال نجاح المفاوضات معهم.

ووضعت القرعة تونس في المجموعة السابعة الصعبة في كأس العالم فهي تضم بلجيكا وإنجلترا وبنما، وسيبدأ مشاركته في المونديال بمباراة في الثامن عشر من شهر يونيو/حزيران ضد إنجلترا على استاد فولغوغراد الروسية.

معلول أكد أن منتخبه لا يأبه بهوية خصومه في المجموعة وهو يضع نصب أعينه مهمة تخطي دور المجموعات والتأهل إلى الدور الثاني.

المصدر : أسوشيتد برس
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