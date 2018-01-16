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ريال مدريد يعطي الضوء الأخضر لكريستيانو رونالدو للرحيل

البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد
16/1/2018

كشفت صحيفة (أ س) الإسبانية (الثلاثاء) أن رئيس نادي ريال مدريد أعطى الضوء الأخضر لممثل المهاجم رونالدو لتقديم العروض للتفاوض حول رحيله عن النادي.

وذكرت صحيفة (أ س) الإسبانية ، أن فلورينتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد أعطى الضوء الأخضر لممثل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لتقديم العروض التي وصلت للاعب مؤخرا للتفاوض حول رحيله عن النادي الملكي.

وكانت الصحيفة الإسبانية قد أوضحت أمس الاثنين أن رونالدو يرغب في الرحيل عن النادي الإسباني بعد شعوره بالتعرض لخديعة من قبل بيريز بعدما تراجع عن الوفاء بتعهداته له بتجديد تعاقده الذي ينتهي في 2021.

ويضع اللاعب الفائز مؤخرا بالكرة الذهبية العودة إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي على رأس أولوياته.

ولعب رونالدو لصالح مانشستر يونايتد في الفترة ما بين عامي 2003 و2009 قبل أن ينتقل لريال مدريد مقابل 96 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن رغبة رونالدو أثارت حماس النادي الإنجليزي للحصول على خدماته ولكن الراتب الضخم الذي سيطلبه قائد المنتخب البرتغالي والمتوقع أن يصل إلى 50 مليون يورو سنويا مع بلوغه الـ 33 من العمر، بالإضافة إلى المبلغ المالي الذي سيسعى ريال مدريد للحصول عليه لإتمام الصفقة والذي قد يصل على الأقل إلى 100 مليون يورو، قد يشكل عائقا أمام إتمام صفقة انتقال ناجحة. 

المصدر : الألمانية
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