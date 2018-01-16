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بيليه ينتقد قلة النجوم في عالم كرة القدم

16/1/2018

انتقد أسطورة كرة القدم البرازيلي، بيليه، في مؤتمر صحفي، قلة النجوم في عالم كرة القدم، وقال إن بوسعه تسمية ثلاثة نجوم فقط الآن بينما كان بوسعه في أيامه تسميه العشرات من النجوم.

وتم تكريم بيليه (الاثنين) في حفل تم تنظيمه في مدينة ريو دي جانيرو لاستهلال نسخة 2018 لدوري ولاية ريو لكرة القدم الذي ستتنافس على لقبه فرق فلامينغو وفلومينيسي وبوتافوغو وفاسكو دا جاما وفرق أخرى.

واستخدم بيليه مشاية لاعتلاء المنصة ويذكر أنه في المراحل النهائية في رحلة التعافي من عدة عمليات جراحية خضع لها مؤخرًا.

وقال عن قلة النجوم في عالم كرة القدم "بوسعك في الماضي الحديث عن يوزيبيو ويوهان كرويف وفرانز بيكينباور وبوبي مور وبيليه وزيكو وسقراط أما اليوم فليس بوسعك سوى الحديث عن 3 لاعبين فقط في العالم".

وأضاف بيليه: "كان كل فريق يضم في الماضي 3 أو 4 من أشهر النجوم. إذا سألت الآن أي تلميذ في المدرسة يعشق كرة القدم وسألته من هم أفضل نجوم في العالم سيقولون مثلنا ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونايمار وسيتوقفون بعد ذلك لمعرفة إذا ما كان هناك رابع".

وتابع "إذا سألتكم (موجها سؤاله للصحفيين) من هو اللاعب الرابع في مكانة هؤلاء، أترون هذا صعب في دقيقة واحدة ذكرت العديد من اللاعبين مثيل بيكينباور وبيليه وزيكو وسقراط وتوستاو وجارزينيو، وإذا أردت أكثر من ذلك ستجل غارينشا وكان هناك في أوربا 500 لاعب، أما اليوم إذا سألت أي شخص عن أسماء أفضل 5 في العالم فسيجد صعوبة في تحديدهم".

وقال بيليه إن قلة النجوم هو أمر سيئ لعالم كرة القدم "لدينا مجموعة كبيرة من اللاعبين الجيدين لكن لا يوجد في مختلف أرجاء العالم لاعبين في مثل ذلك المستوى".

المصدر : أسوشيتد برس
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