شاهد: سواريز يقود برشلونة لانتفاضة أمام ريال سوسيداد

أحرز لويس سواريز هدفين ليقود برشلونة المتصدر لتحويل تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز مثير 4-2 على مضيفه ريال سوسيداد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وتقدم ويليان جوزيه بهدف لسوسيداد في الدقيقة 11 وأضاف خوانمي الهدف الثاني في الدقيقة 34 في الملعب الذي لم يحقق فيه برشلونة أي فوز في الدوري منذ 2007.

لكن سواريز صنع هدف تقليص الفارق للبرازيلي باولينيو قبل نهاية الشوط الأول ثم سجل مهاجم أوروغواي هدفين بنفسه في الشوط الثاني ليضمن لبرشلونة البقاء بلا هزيمة في المسابقة هذا الموسم.

وأضاف ليونيل ميسي الهدف الرابع من ركلة حرة رائعة في الدقيقة 85 لينهي اللقاء بفوز كبير لبرشلونة الذي رفع رصيده إلى 51 نقطة وبات يتقدم بفارق تسع نقاط على أتليتيكو مدريد أقرب منافسيه في الدوري وبفارق 19 نقطة على ريال مدريد حامل اللقب وصاحب المركز الرابع.