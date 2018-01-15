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شاهد: إيقاف حكم لقاء نانت وباريس سان جيرمان لركله لاعبا

15/1/2018

قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إيقاف الحكم توني شابرون إثرركله لاعبا قبل أن يقوم بطرده خلال مباراة نانت وباريس سان جيرمان التي جرت ضمن منافسات المرحلة العشرين من بطولة الدوري

وأوقف الاتحاد الفرنسي للكرة شابرون لأجل غير مسمى، كما استبعده من إدارة مباراة انجيه وتروا والمقرر إقامتها الأربعاء، وقال الاتحاد إن شابرون سيحضر جلسة استماع للجنة الانضباط التابعة له.

وخلال هجمة مرتدة للنادي الباريسي في الوقت بدل الضائع تعثر حكم اللقاء توني شابرون بمدافع نانت دييغو كارلوس وسقط أرضا لينهض بعد ذلك ويحاول عرقلة اللاعب ويشهر له البطاقة الصفراء، وهي الثانية له خلال اللقاء، ليغادر ملعب المباراة التي فاز بها باريس سان جيرمان 1 / صفر.

وأوضح الاتحاد الفرنسي أن شابرون بعد مشاهدته للواقعة أدرك أن سقوطه كان غير مقصود، وأنه أبلغ الإدارة الفنية للتحكيم أنه أعد تقريرا آخر عن المباراة لتقديمه للجنة الانضباط.

المصدر : الألمانية
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