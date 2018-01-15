تعيين غيغز مدربا لمنتخب ويلز لكرة القدم

أعلن اتحاد ويلز لكرة القدم تعيين رايان غيغز جناح مانشستر يونايتد السابق مدربا جديدا للمنتخب الأول.

وسيتولى غيغز،44 عاما، المهمة خلفا لكريس كولمان الذي قاد الفريق للدور قبل النهائي في بطولة أوربا 2016 لكنه استقال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ليتولى قيادة سندرلاند الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

وشارك غيغز في 64 مباراة دولية بين عامي 1991 و2007 لكنه لم يحظ بشعبية لدى بعض مشجعي ويلز بسبب غيابه عن العديد من المباريات الدولية خاصة الودية.

وأنهى غيغز مسيرته المبهرة كلاعب والتي استمرت 23 عاما في 2014 وتولى تدريب مانشستر يونايتد بصورة مؤقتة لأربع مباريات في نهاية موسم 2013-2014 بعد إقالة ديفيد مويز.

وكان غيغز مساعدا للهولندي لويس فان جال في إستاد أولد ترافورد في الموسمين التاليين قبل أن يترك يونايتد في 2016 بعد تعيين جوزيه مورينيو مدربا.

وقال بيان صادر عن جوناثان فورد الرئيس التنفيذي لاتحاد ويلز "نشعر بسعادة كبيرة لرؤية رايان كمدرب للمنتخب الوطني".

وأضاف "نظرا للكم الكبير من الخبرة التي يتمتع بها كلاعب ومدرب وتوليه مسؤولية أكبر ناد في العالم فنحن واثقون من أننا أمام مستقبل ناجح لمنتخبنا الوطني".

وقال غيغز انه فخور لتولي المسؤولية وسعيد بالتحدي المقبل بعد فشل ويلز في التأهل لنهائيات كأس العالم هذا العام في روسيا مشيرا إلى انه يركز حاليا على بطولة أوربا 2020.

وقال "لا يمكنني الانتظار لبدء العمل مع اللاعبين مع استعدادنا لتلك المباريات الحاسمة في وقت لاحق هذا العام".

وستكون أول مباراة لغيغز مع ويلز في بطولة كأس الصين أمام صاحبة الأرض في مارس اذار المقبل.